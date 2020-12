Caso Tom Cruise, membri della troupe contro l’attore: set abbandonato

Il caso Tom Cruise ha fatto il giro del mondo e sembra destinato a provocare ancora numerosi retroscena. Dopo la sfuriata del celebre attore di Mission Impossible nei confronti di alcuni membri della sua troupe, molte sarebbero state le polemiche nate all’interno del set della famosa saga.

Qualche giorno fa, tramite il tabloid britannico The Sun, è stato pubblicato sul web un audio in cui l’attore statunitense rimproverava in maniera concitata due addetti ai lavori del suo set. I collaboratori pare fossero seduti insieme, molto vicino, dietro a un computer, e Cruise fece notare loro che stavano andando contro le regole del protocollo anti-covid.

Come sappiamo, oltre all’uso obbligatorio della mascherina, siamo tutti coinvolti nel seguire anche la regola che impone il distanziamento sociale. In quel caso specifico, proprio questa norma era stata violata e il divo hollywoodiano non ha potuto fare a meno di farlo notare con un tono particolarmente acceso.

Come vi avevamo raccontato precedentemente, nell’audio pubblicato dal tabloid, si sentiva nitidamente l’evidente arrabbiatura che il fatto aveva scatenato in Cruise. L’attore si è lasciato andare a uno sfogo importante e ha ricordato a tutte le persone del set che se si fosse presentata nuovamente una situazione del genere, non avrebbe esitato a mandare via gli indisciplinati.

Nonostante l’accesa discussione, molti colleghi di Cruise si sono schierati a suo favore. Come George Clooney che ha pubblicamente spezzato una lancia a favore dell’amico. L’attore ha ammesso che “Ognuno ha i proprio modi“, ma che in ogni caso Cruise aveva avuto assoluta ragione nel sgridare la troupe.

Membri della troupe si licenziano dopo la sfuriata di Cruise

Ma a quanto pare gli stessi membri della crew rimproverati non sono stati dello stesso parere. Secondo quanto riportano Comicbook.com e lo stesso The Sun alcuni collaboratori, dopo l’acceso rimprovero dall’attore americano, avrebbero lasciato le riprese e si sarebbero licenziati.

Sembra, infatti, che a seguito della pubblicazione dell’audio, gli animi sul set si siano particolarmente scaldati. Sarebbero cinque i membri della crew che avrebbero deciso di licenziarsi, in seguito alla sfuriata dell’attore. Secondo una fonte interna, a complicare ulteriormente la situazione è stato proprio la registrazione che in pochissime ore ha fatto il giro del web.

“Da quando è stato reso pubblico è cresciuta la rabbia e diversi membri della crew hanno deciso di abbandonare le riprese“. Le riprese di Mission Impossible 7 erano state bloccate a inizio anno a causa del sopraggiungere della pandemia. Da qualche mese gli attori sono potuti tornare sul set, ma non senza qualche complicazione.

L’unico a prendere sul serio la situazione e i vari protocolli anti-covid pare sia proprio Tom Cruise. Motivo per cui la mancanza di rispetto da parte della troupe gli ha fatto visibilmente perdere la pazienza.