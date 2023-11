Tognazzi, backstage di Ballando: insulti, chi è il giudice fatto a pezzi

La nuova edizione di Ballando con le Stelle sta regalando ai telespettatori quella dose di sano trash che, in un talent show, tutto sommato non guasta. Tuttavia il terreno è scivoloso e il confine fra divertente e inopportuno può, in un attimo, diventare estremamente labile. Va bene essere schietti, ma senza dimenticare il rispetto nei confronti di colleghi e giurati. Ricky Tognazzi, evidentemente, ha bisogno di un memorandum.

Selvaggia Lucarelli, nel corso dell’ultima puntata dello show di Rai1, ha esortato l’attore e regista a farsi conoscere di più, sganciandosi dal cordone ombelicale che lo vede inesorabilmente connesso alla moglie Simona Izzo. Tra la scrittrice di Civitavecchia e l’attrice romana non scorre certo buon sangue ma, a quanto pare, il partner (nel ballo) di Tove Villfor ha preso alla lettera il consiglio della giurata.

Peccato che si sia fatto notare nella maniera peggiore. Nelle ultime ore, sui social è spuntato un fuorionda catturato dietro le quinte del varietà di Milly Carlucci. Nel filmato, Tognazzi si confronta con Giovanni Terzi e l’argomento del dibattito è Guillermo Mariotto. Il giudice, reo di aver dato 5 all’esibizione di Simona Ventura, è stato letteralmente massacrato dal concorrente a suon di epiteti poco lusinghieri.

Ma chi l’ha dato 5 a Simona? Mariotto? Vabbè, Mariotto è scemo, gli è andato in pappa il cervello! Ma la cosa che ha detto di me, Simona e Tove? È una roba da… ti sei bevuto il cervello, veramente. Si è sognato un triangolo d’amore e poi si è addormentato, ma dai!

L’attore 68enne allude al modo in cui lo stilista venezuelano ha commentato, durante la terza puntata di Ballando con le Stelle, la performance di Tognazzi e Tove Villfor. “Ho pensato a Tognazzi, la Izzo, la Tove. Ho provato ad immaginarmi anche un triangolo, ad un buffet, dove si intrecciano con la Tove senza nulla su un tavolo. Poi però mi sono addormentato. Già, dopo questa fantasia ho davvero dormito”. Non è stato il momento più felice né professionale del 57enne, siamo d’accordo. Ma da qui ad accusare una persona di essersi ‘bevuta il cervello’, ne passa.