Toffanin: “Senza Berlusconi non farei tv” e le parole sullo stile d’Urso

In una recente intervista la conduttrice veneta si racconta a cuore aperto in attesa della ripresa di Verissimo

Ripartirà il 19 settembre alle 16:30 su Canale5 la nuova stagione di Verissimo. Il talk show vedrà anche quest’anno alla conduzione Silvia Toffanin, che nelle scorse ore è stata intervistata dal Fatto Quotidiano, parlando di sé a cuore aperto come forse poche altre volte.

Già, perché se di norma è Silvia Toffanin quella che prende in mano le storie degli altri, anche le più dolorose, adesso è arrivato il suo turno. Nella chiacchierata con il giornalista Giuseppe Candela, la presentatrice si è infatti aperta moltissimo, raccontando tra l’altro del rapporto con l’amatissima madre, Gemma Parison, morta ad ottobre del 2020. Parlando della sua mamma, la Toffanin ha commentato:

Quando è scomparsa mia mamma ero in macchina, stavo andando a registrare Verissimo. Sotto shock ho annullato tutto e sono tornata indietro. Pier Silvio, però, mi ha invitato a riflettere, dicendomi che forse a mia mamma avrebbe fatto piacere che andassi in onda. Ero titubante, ma poi ci ho pensato. Lui ha una sensibilità spiccata, sa guardare oltre e sa farmi riflettere. Alla fine ho trovato la forza per andare in onda. L’ho fatto per lei che non si perdeva una puntata ed era orgogliosa di me. L’ho fatto per lei ma la forza me l’ha data lui, è una cosa bellissima e per questo lo ringrazio.

L’intervista, in ogni caso, è stata anche un’occasione per Silvia Toffanin per parlare di molti altri argomenti caldi, dal confronto con Barbara d’Urso alla sua relazione con Piersilvio Berlusconi, con il quale in molti si aspettano ormai da anni delle nozze. La Toffanin ha anche confermato i rumor circolati lo scorso anno, quando si vociferava che avrebbe affiancato Fiorello e Amadeus alla co-conduzione del Festival di Sanremo 2020. Sulla sua collega di Pomeriggio 5, Silvia Toffanin ha raccontato:

Quando ho ereditato Verissimo era stato condotto da Cristina Parodi, Paola Perego e anche da Brindisi e Corbi. Anche lì c’è stato il paragone, a me però non piacciono perché mettono le persone in competizione. Noi facciamo il nostro mestiere, Mediaset mi ha chiesto questo nuovo impegno e ognuno ha un suo stile, un suo modo di fare tv. Barbara è una superprofessionista, fa questo lavoro anche da più anni di me, non c’è competizione.

Piersilvio Berlusconi, in questi anni, non è stato solo la sua “altra metà della mela”. L’imprenditore e figlio di Berlusconi si è dimostrato in effetti il vero motivo per cui la Toffanin, oggi, occupa la sua posizione in Mediaset:

Questo amore mediaticamente mi ha assolutamente più aiutata, ci mancherebbe altro e probabilmente, al 99,9%, se non avessi incontrato Pier Silvio non sarei qui a fare televisione.

Chiaramente, proprio alla luce del suo compagno eccellente, è ovvio che nel corso del tempo è stata oggetto di critiche anche piuttosto aspre. Ecco come reagisce oggi, dunque, a chi fondamentalmente le dà della raccomandata:

All’inizio sì, un po’ sì, mi sono sentita vittima del pregiudizio altrui. Non sono una che ci sta male, è parte del gioco ma devo dire che ora non lo percepisco più. Sono passati vent’anni.

Le anticipazioni sulla nuova stagione di Verissimo

Per la nuova edizione del talk show di Canale 5 sono in arrivo grosse novità. Una, in particolare, vale la pena di segnalare. Oltre al consueto appuntamento del sabato, la trasmissione si sdoppierà anche con una puntata alla domenica pomeriggio, togliendo così il prezioso spazio precedentemente occupato da Barbarella.

Tra gli ospiti già confermati in arrivo troviamo i due atleti olimpici Marcell Jacobs, medaglia d’oro nei 100 metri e nella staffetta, e Federica Pellegrini. E poi ancora il campione Gianmarco Tamberi con la fidanzata Chiara Bontempi, la mamma Belen Rodríguez, Ilary Blasi e l’atleta paraolimpica Monica Graziano Contraffatto. Molta carne al fuoco, dunque, per una nuova stagione che sembra promettere piuttosto bene.