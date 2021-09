Pomeriggio 5, Barbara d’Urso oltre gli attriti: messaggio per Signorini

By

Barbara d’Urso è tornata in video lunedì 13 settembre con una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. Durante il talk show quotidiano targato Mediaset, si è parlato di fatti di cronaca (tra cui anche il rapimento del piccolo Eitan da parte del nonno materno) ma anche della decisione di Loretta Goggi di chiudere i suoi social dopo gli attacchi haters.

Ma agli affezionati del programma di Canale 5 non è sfuggito un particolare. Al momento dei consueti saluti Lady Cologno ha fatto dei saluti speciali. A chi? Barbara ha inviato un ‘in bocca al lupo’ a Alfonso Signorini, che questa sera debutterà con la sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Un gesto inaspettato ma che fa molto piacere. Stando ai rumors che in passato serpeggiavano in rete tra i due c’era stata una certa rivalità. Mentre la d’Urso voleva riportare in auge la versione nip del celebre reality show, il direttore di Chi tornava al timone del format.

E si è tornati a parlare di maretta tra i due volti Mediaset. Il Biscione ha deciso di puntare ancora una volta su Signorini che, con il suo GF Vip 5 ha fatto registrato degli ascolti stellari. Le malelingue del gossip hanno così ipotizzato che tra i due fosse calato il gelo.

Nel frattempo si è assistito anche al ridimensionamento televisivo della napoletana. Mediaset ha chiuso sia Domenica Live che Non è la d’Urso. Recentemente Alfonso Signorini ha raccontato di aver avuto un incontro con la sua collega lontano dall’occhio indiscreto di telecamere e paparazzi.

Lui non ha fatto mistero che tra i due c’è diversità nella conduzione televisiva. Un modo di fare tv che lontano dalla cifra stilistica che invece caratterizza Signorini. Alfonso ha però sottolineato quanto Barbara d’Urso sia una grande professionista.

Ad attestare quindi il clima di assoluta serenità che vige tra i due conduttori, sono state quindi le parole di augurio a Signorini per l’inizio di questa nuova avventura televisiva. Chi saranno i nuovi concorrenti che varcheranno la porta rossa nella serata di lunedì 13 settembre?

Tra i fortunati di questa nuova edizione ci sono tra gli altri anche Katia Ricciarelli, Aldo Montano, Jo Squillo, Raffaella Fico, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Alex Belli. Tra i nuovi volti anche Tommaso Eletti (che ha suscitato grandi polemiche) e le principesse etiopi Hailé Salassié ex di Riccanza.