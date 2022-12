Toffanin-Sanremo, scoppia il caso: Rai e Mediaset, chi mente?

Silvia Toffanin è stata davvero invitata da Amadeus per partecipare all’edizione 2023 del Festival di Sanremo? Oppure le voci circolate online erano solo fandonie? Sono ore che con si parla d’altro, alla luce di una misteriosa nota Ansa apparsa anche sul profilo ufficiale Qui Mediaset, rapidamente cancellata.

Da settimane si diceva che Amadeus avesse intenzione di invitare la presentatrice di Verissimo a co-condurre insieme a lui Sanremo 2023, insieme ad altre “spalle” del calibro di Chiara Ferragni (nella prima e ultima serata) e Francesca Fagnani (in una delle altre tre). Nella giornata di ieri è per l’appunto apparsa online questa nota misteriosa con la quale “fonti Mediaset” facevano sapere che Silvia Toffanin avesse rifiutato l’invito del collega. Il motivo, a quanto pare, era legato al fatto che Silvia Toffanin volesse concentrarsi sui suoi progetti lavorativi personali su Canale 5.

Tuttavia, nella mattinata di oggi, su TvBlog è apparsa una nuova indiscrezione che ha in qualche modo scombussolato le carte in tavola. Secondo il noto sito di settore, infatti, Silvia Toffanin non sarebbe in realtà mai stata contattata da Amadeus. Lo stesso ruolo, ad ogni modo, le era effettivamente stato offerto nel 2020, l’edizione pre Covid.

Pochissime ore fa a questo già complesso quadro si è aggiunto un nuovo tassello. Su Fanpage sono infatti apparse delle indiscrezioni relative al fatto che Silvia Toffanin, in realtà, avesse ricevuto per davvero un doppio invito per salire sull’Ariston. La prima volta era stata, per l’appunto, nel 2020, mentre la seconda è avvenuta in occasione dell’imminente edizione della kermesse, in programma dal 7 all’11 febbraio prossimi. Ecco quanto hanno riferito le fonti Mediaset a Fanpage:

“Silvia Toffanin è stata contattata per la prima volta nel 2020 e ha rifiutato. È stata ricontattata quest’anno per prendere parte all’edizione 2023 e ha rifiutato ancora perché molto presa da Verissimo che va in onda due volte a settimana.”

A questo punto sorge spontanea una domanda: chi sta mentendo? E soprattutto: perché riguardo alla questione non c’è ancora una dichiarazione ufficiale e definitiva da parte dell’ufficio stampa della conduttrice?

La presenza di Silvia Toffanin sarebbe stato un altro colpaccio per il Festival, ma dopo tutto Amadeus non si può lamentare. Sembra infatti che molto presto il conduttore farà un altro importante annuncio: Sabrina Impacciatore, reduce dal successo di The White Lotus 2, potrebbe aggiungersi presto al cast della kermesse. Insieme a lei, forse, anche Katia Follesa, che a Viva Rai Due da Fiorello si è auto-candidata. Ma è ancora tutto da vedere.