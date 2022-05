Toffanin, regalo di compleanno originale a Pier Silvio: cifra da capogiro

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono una delle coppie più longeve del mondo della televisione italiana. I due, insieme dal 2002, sono da sempre molto schivi e cercano di vivere la loro storia d’amore lontano dai riflettori. In occasione del suo compleanno, celebrato lo scorso 28 aprile 2022, la conduttrice di Verissimo ha fatto un lussuosissimo regalo al compagno figlio di Silvio Berlusconi. Ecco di cosa si tratta, a quanto si aggira il costo del pegno d’amore e come la famiglia Toffanin – Berlusconi ha festeggiato il compleanno di Pier Silvio.

In occasione dei 53 anni di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, la compagna storica Silvia Toffanin gli ha fatto un regalo particolare. Come riporta il settimanale Chi si tratta di una vettura vintage, una Mini Moke. L’auto è sportiva e scoperta, da guidare quindi soprattutto quindi durante la bella stagione imminente. Pier Silvio, probabilmente, la userà per trasportare l’attrezzatura utile a praticare uno dei suoi sport preferiti, lo stand up paddle.

Il tipo di macchina in questione, il cui modello si basa su quello classico della Mini, è soprannominato “spiaggina”. Al momento sul mercato è presente la versione elettrica. Quella donata a Berlusconi da parte della compagna e dei figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, però, è una versione più vecchia. Il costo di questo regalo tanto apprezzato dal festeggiato? Secondo diversi siti di auto usate, la versione della Mini Moke in questione avrebbe un prezzo esorbitante. Si parla infatti di circa 20mila euro. La versione elettrica della macchina arriverebbe invece a 40mila euro. Insomma, non si tratta di un regalo proprio alla portata di tutti.

Pier Silvio sembra aver davvero gradito il dono. Il settimanale Chi lo ha infatti immortalato mentre guida la vettura scherzando e ridendo con un sorriso a trentadue denti. Il 53enne ha trascorso, in occasione del suo compleanno, una giornata tranquilla con la famiglia e il padre, Silvio Berlusconi, accompagnato da Marta Fascina. Il clan Berlusconi ha approfittato del momento per visitare la nuova tenuta di proprietà di Pier Silvio, villa San Sebastiano, acquistata da poco dall’imprenditore. Si tratta di un immobile storico situato a Portofino, costato circa 20 milioni di euro. La famiglia ha poi fatto una serena passeggiata in città.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono apparsi sempre più innamorati. Resta da vedere se le voci su un loro imminente matrimonio, sempre più insistenti, diventeranno realtà.