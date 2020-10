Toffanin a Bova: “Hai avuto crollo fisico ed emotivo”. Fan notano dettaglio

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sono raccontati a Verissimo, parlando dell’ultimo periodo della loro vita. Per l’attore non sono mancati momenti di difficoltà, riconducibili soprattutto a due gravi lutti: quelli di sua madre e suo padre. Bova ha narrato di aver faticato ad affrontare due perdite del genere, anche perché era parecchio legato a entrambi i genitori. Silvia Toffanin, in riferimento al periodo difficile passato dal divo, ha commentato: “Hai avuto un crollo fisico oltreché emotivo”. Bova ha ammesso che lo stress, l’ansia e il dolore lo hanno attanagliato a tal punto da aver provocato in lui anche una trasformazione fisica.

“I chili di troppo erano quelle zavorre e quelle paure che mi impensierivano”, ha commentato Bova, che pochi giorni fa è tornato a mostrarsi pubblicamente in forma smagliante, avendo smaltito 20 kg. Non tutti però hanno colto in modo entusiasta il cambiamento. Su Twitter sono piovuti diversi cinguettii che hanno sostenuto che l’attore 49enne sia “invecchiato” rapidamente. Addirittura c’è chi ha insinuato che non stia troppo bene. Chiacchiere da social, verrebbe da dire. Anche perché, come sopra detto, Raoul arriva da un periodo per nulla semplice dal punto di vista emotivo.

Ma solo a me sembra che Raoul non stia bene????? #verissimo — ❌Carmelito❌ (@carmelitavenier) October 24, 2020

Ma non e’ che il povero Raoul sta sotto botta depressiva ? #verissimo — polixella17 (@polixella17) October 24, 2020

Rocio ha raccontato di essere sempre stata vicino al compagno, soprattutto nei momenti di difficoltà, quando era difficile strappargli un sorriso e le giornate erano ‘tetre’. Oltre ai lutti, come per tutti gli italiani, la coppia ha affrontato anche il lockdown, altro momento che non è stato una passeggiata. Oggi, però, Bova e Rocio hanno ricominciato a respirare, consci che i tempi più duri sono stati messi alle spalle.

Bova dimagrito: giunse a pesare 110 kg

Da pochi giorni è disponibile in vendita il libro Le regole dell’acqua (Rizzoli), in cui Bova si è raccontato senza filtri. Tanti gli argomenti toccati: da quando era una promessa del nuoto fino alla carriera di attore, passando per i lutti del padre nel 2018 e, poco dopo, della madre. Spazio anche all’infortunio alla gamba e al periodo in cui giunse a pesare 110 chili.

Raoul e la dedica ai figli

Bova ha dedicato il suo debutto nelle librerie ai quattro figli. I primi due, Alessandro e Francesco, rispettivamente 20 e 19 anni, sono i frutti d’amore del matrimonio con Chiara Giordano. Luna, che compirà 5 anni il 2 dicembre, e Alma, 2 anni il 1° novembre, sono invece i figli che ha avuto dall’attuale compagna Rocio Munoz Morales.