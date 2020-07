Raoul Bova, alti e bassi con Rocio e rapporti con Chiara Giordano: il gossip

L’amore tra Raoul Bova e la spagnola Rocio Munoz Morales procede nonostante i mormorii frequenti della cronaca rosa. Nei mesi passati il gossip si è scatenato sul loro conto. Si sono inseguiti tanti rumors, infatti, che davano la coppia in crisi. A dispetto delle malelingue, i due sono apparsi insieme (più uniti che mai) nelle ultime settimane. L’occasione è stata data dalle riprese di un cortometraggio diretto da Gabriele Muccino in Calabria. Grazie anche alle immagini pubblicate dalla coppia (tra le più amate e seguite dello showbiz) sul noto social network di condivisioni d’immagini Instagram, Raoul e Rocio sono apparsi felici e sereni. Per l’attore sbarcare in Calabria è stato un ritorno alle origini. Non tutti sanno, che Raoul (classe 1971) ha origini calabresi. Il padre è nato a Roccella Jonica. Sembra che lui ora voglia far conoscere alla sua compagna questo angolo di paradiso, accompagnandola in ogni dove alla scoperta delle meraviglie di questa terra.

L’amore tra Raoul e Rocio

L’amore tra Raoul e Rocio sembra davvero andare a gonfie vele. A confermarlo anche le recenti dichiarazioni del regista Gabriele Muccino che ha detto: “Lui la conduce con amore nella sua terra“. La love story tra il protagonista del film ‘Scusate se esisto’ – al fianco di Paola Cortellesi – e la Morales è tra le più romantiche dello showbiz. Anche se ha lasciato degli strascichi. Come in tanti ricorderanno, i due si sono conosciuti nel 2011 sul set di Immaturi. Ma l’ufficializzazione del loro rapporto è arrivato solo qualche anno dopo, nel 2013. In quel momento Bova rendeva nota anche la separazione dalla moglie Chiara Giordano, da cui ha avuto due figli.

I rapporti oggi tra Bova e l’ex moglie Chiara Giordano

La rottura con la figlia del celebre avvocato divorzista Annamaria Bernardini De Pace non è stata indolore. Solo a distanza di anni, Chiara ha raccontato quei momenti così dolorosi della sua vita: la separazione dopo 13 anni di matrimonio. Al settimanale Chi lei commentava la rottura con Raoul dicendo: “Quando tuo marito se ne va via con una donna più giovane, ti senti una nullità come donna e moglie“. Il tempo ha però sanato ogni ferita. Raoul e Chiara sembra abbiano oggi raggiunto un nuovo equilibrio, anche per rispetto dei due figli dell’ex coppia.