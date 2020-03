Raoul Bova e Rocio Morales, ‘tensione di coppia’: “Silenzi pesantissimi”

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, ‘tensione di coppia’: “Silenzi pesantissimi”

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales pare che stiano vivendo un momento delicato. La coppia, come scrive il settimanale Oggi, sta attraversando un periodo di tensioni. La rivista lo sosteneva già qualche settimana fa. Ora pubblica nuove foto in cui i due attori sono stati sorpresi sul lungo mare laziale (poco prima che scattasse la quarantena forzata in tutta Italia per l’emergenza Coronavirus) con musi lunghi e silenziosissimi. Si sussurra che ci sia ancora in corso un po’ di ‘amaro’ e che qualcosa non vada nella relazione. Parlare di crisi profonda sembra prematuro, ma i segnali di una situazione non del tutto rosea pare che ci siano.

“Raoul Bova e Rocio Munoz Morales nascondono sempre peggio le tensioni che da qualche tempo stanno vivendo”

“Raoul Bova e Rocio Munoz Morales nascondono sempre peggio le tensioni che da qualche tempo stanno vivendo”, scrive il settimanale Oggi, commentando le foto dei due attori. Foto scattate sul lungo mare laziale, in cui sono apparsi accigliati. E ancora: “Rieccoli con l’aria tesa e immersi in silenzi pesantissimi… Raoul e Rocio si sono a stenti scambiati due parole e sono apparsi persino preoccupati.”

Raoul e la scomparsa della madre a novembre

Ricordiamo che il divo italiano, pochi mesi fa, è stato colpito da un grave lutto, piangendo la morte di mamma Rosa che è venuta a mancare a fine novembre e a cui era molto legato. Inizialmente la triste notizia non è stata annunciata ufficialmente. Dai canali social dell’attore e della compagna Rocio Munoz Morales si è però compreso del lutto . “Mi piace ricordarti così mammina mia… Risate, abbracci e fiori…” , scriveva Raoul pubblicando una foto in compagnia di Rosa il giorno in cui veniva a mancare. A stretto giro arrivava anche un post di Rocio: “Grazie per la tua forza, la tua allegria, energia, carattere… Grazie per essere stata un’anima rock’ … come dicevo sempre io.”