Todaro vuota il sacco: fine matrimonio e addio a Amici, verità amare a Ciao Maschio

Raimondo Todaro si è confessato a cuore aperto durante l’intervista concessa a Ciao Maschio, programma di Rai Uno condotto da Nunzia De Girolamo. Il coreografo siciliano ha parlato di vari temi, rilasciando dichiarazioni amare sulla separazione dall‘ex moglie Francesca Tocca ed esternazioni agrodolci sulla fine dell’esperienza ad Amici di Maria De Filippi. Confidenze anche sull’ultima operazione a cui si è sottoposto (di recente il danzatore ha spiegato di aver dovuto affrontare negli anni 4 tumori, di cui 3 maligni). Conversando con De Girolamo è anche tornato a chiarire i motivi per cui ha deciso di mettere fine al percorso a Ballando con le Stelle.

Raimondo Todaro a Ciao Maschio sul matrimonio finito: “Grande fallimento”

“Ho sempre fatto tutto con il cuore. In amore, come nel lavoro, so di aver dato tutto me stesso. Il mio più grande dispiacere resta quello di non aver potuto dare a mia figlia una famiglia unita: per me è il fallimento più grande”. Così Todaro riferendosi al naufragio matrimoniale con Francesca Tocca. Una confessione amara. Anche perché il coreografo ha come paragone i suoi genitori che sono unitissimi. Dall’altro lato ha sottolineato che, sempre per quel che riguarda la fine delle nozze con l’ex moglie, è tranquillo perché ritiene che sia stato fatto tutto il necessario per provare a salvare il matrimonio:

“Mamma e papà stanno insieme da una vita, si amano e si adorano. Io invece so che mia figlia non ha questa fortuna, e questo per me resta un dolore. Ma so anche che abbiamo fatto entrambi tutto quello che potevamo. Quando dai tutto, puoi comunque andare avanti con serenità”.

“Penso spesso al giorno in cui non avrò più mamma e papà. Mi spaventa da morire, perché mi sento ancora tanto figlio”, ha aggiunto l’ex volto di Amici e Ballando con le Stelle che ha poi voluto evidenziare come il suo carattere lo abbia sempre spinto a prendere decisioni di petto, senza dare troppo ascolto a pregiudizi e chiacchiere: “Io nella vita sono sempre stato uno che se n’è fregato di tutto e tutti, già da bambino. Quando mi dicevano “vai a danza, allora sei gay”, rispondevo: voi fate come volete, a calcio vi spogliate tra maschi, io mi spoglio con le femmine: decidete voi dove volete andare”.

Le dichiarazioni agrodolci sulla fine del percorso ad Amici

Capitolo Amici di Maria De Filippi. Todaro è stato un insegnante di ballo nella scuola per tre stagioni. Poi l’addio. Quando Nunzia De Girolamo gli ha chiesto se abbia un rimpianto per aver lasciato il programma, è arrivata una replica agrodolce: “Ho fatto tre anni da Maria e sono stato benissimo. Ho dato tutto quello che potevo. Se mi volete sono così, altrimenti va bene un altro. Non mi snaturo. Ho raggiunto il mio obiettivo: far vincere un ragazzo latinista che non aveva mai vinto ad Amici. Per me quello è stato il traguardo”.

Che cosa è quindi accaduto ad Amici? Qual è la causa reale dell’addio? Todaro, sottolineando di non volersi snaturare e dicendo “se mi volete sono così, altrimenti va bene un altro”, sembra quasi volersi levare qualche sassolino dalle scarpe. In altre parole, leggendo bene tra le righe, si è spinti a ipotizzare che delle frizioni ci siano state.

La scelta di lasciare Ballando con le Stelle e i problemi di salute

Prima di sbarcare ad Amici, Todaro ha trascorso quasi tre lustri a Ballando con le Stelle. “Dopo 14 anni avevo dato tutto, era arrivato il momento di cambiare. Nella vita non bisogna vivere di ricordi, bisogna evolversi”, ha chiosato il danzatore.

Infine, le parole sul problema di salute che ha dovuto affrontare: “Quando a 33 anni una dottoressa ti dice: “Raimondo, se non ti operi, tua figlia non avrà più un padre”, comunque te la fai sotto dalla paura”.