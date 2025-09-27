Francesca Tocca: Raimondo Todaro fiume su tradimenti e divorzio. Toffanin diretta: “Sei single?”

Raimondo Todaro è tornato ospite a Verissimo per parlare apertamente del suo burrascoso rapporto con Francesca Tocca, ballerina e madre di sua figlia Jasmine. La loro relazione ha attraversato più di una crisi , fino al secondo addio. Durante l’intervista, il ballerino, classe 1987 e originario di Catania, si è confidato con Silvia Toffanin, facendo chiarezza sui rumor relativi a presunti tradimenti.

Todaro chiarisce: «Non ci sono stati tradimenti o drammi. Tornavo a casa e vedevo che lei non era felice. Alla fine abbiamo deciso insieme che fosse meglio separarci».



L’ex volto di Amici ha precisato che, al momento, la separazione non è ancora stata formalizzata legalmente. Non è la prima crisi che i due hanno affrontato. La storia tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca nasce da giovanissimi e li porta, nel 2013, a diventare genitori della figlia Jasmine e l’anno dopo a sposarsi. Nel tempo però non mancano le difficoltà: una prima separazione nel 2019 seguita da un ritorno di fiamma nel 2021.

Dopo un nuovo addio annunciato a inizio 2025, entrambi parlano di un amore che ha cambiato forma, ma che resta un legame profondo, soprattutto per il bene della figlia. Oggi a Verissimo il loro addio sembra definitivo, ma Todaro non riesce a nascondere l’emozione per il video che gli viene mostrato, in cui l’ex moglie Francesca Tocca parla della loro separazione, dedicando parole d’affetto alla loro storia e a quello che hanno vissuto insieme. Che ci sia ancora una porta aperta fra i due?

La malattia e l’operazione

Volto storico della danza in tv, prima a Ballando con le Stelle e poi come insegnante ad Amici di Maria De Filippi, Todaro ha voluto affrontare anche un capitolo molto delicato: i problemi di salute. Ha raccontato di aver scoperto due tumori maligni in seguito a un’operazione per appendicite, che si era complicata con una perforazione intestinale. L’intervento durò quattro ore e fu solo l’inizio di un periodo difficile. Recentemente si è sottoposto a un intervento chirurgico in cui gli sono stati asportati due tumori. Oggi si dice sereno e combattivo, ma consapevole della delicatezza della situazione: «Adesso sto bene, ma non è stato facile. Cerco di affrontare tutto con forza e positività».

La vita sentimentale oggi, Toffanin indaga: “Stai con qualcuna?”

La conduttrice Silvia Toffanin non ha esitato a chiedergli apertamente se ci fosse una nuova donna al suo fianco. Todaro ha risposto con sincerità raccontando che per ora non frequenta nessuna, non è quello a cui pensa in questo momento. Le priorità, ha spiegato, sono la salute, la figlia e la danza, la grande passione che lo ha reso uno dei protagonisti più seguiti del piccolo schermo.