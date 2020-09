Todaro torna a Ballando con le Stelle: “Il problema è capire cosa poter fare”

Raimondo Todaro è pronto a tornare a Ballando con le Stelle. Dopo l’operazione d’appendicite della scorsa settimana, il ballerino scenderà in pista nella terza puntata in onda su Rai 1 sabato 3 ottobre 2020. In collegamento a La vita in diretta l’ex marito di Francesca Tocca ha ammesso che la sua prossima esibizione con Elisa Isoardi avrà purtroppo parecchi limiti. Il suo intervento chirurgico non è stato semplice, ci sono state delle complicazioni, e dunque il recupero è più difficile del previsto. Uscito dall’ospedale lo scorso lunedì, in questi giorni il 33enne deve fare i conti con una stanchezza mai provata fino ad oggi. Qualcosa di nuovo per il bel siciliano, che è sempre stato iperattivo.

Raimondo Todaro a La vita in diretta: come sta oggi il ballerino

“Tornerò sabato a Ballando con le Stelle ma il problema è capire cosa poter fare. Milly è attenta alla salute di ognuno di noi”, ha confidato Raimondo Todaro a La vita in diretta, dove è intervenuto in collegamento. “Più delle ferite, la cosa strana a cui non sono abituato è la stanchezza. Qualsiasi cosa mi stanca. Ieri sono uscito un’ora, per andare a trovare i ragazzi di Ballando, e quando sono rientrato a casa ero stanchissimo”, ha fatto sapere il coreografo de Il Cantante Mascherato, altro programma di successo di Milly Carlucci.

Elisa Isoardi, chiarimenti sul flirt con Raimondo Todaro

Mentre Raimondo Todaro è alle prese con la convalescenza, Elisa Isoardi ha fatto chiarezza sui gossip col suo maestro. Da settimane, dietro le quinte di Ballando con le Stelle, si parla di un flirt tra il ballerino e la conduttrice Rai. In una intervista concessa al magazine Chi, la Isoardi ha chiarito che per ora si è instaurato con Todaro solo un rapporto professionale e di amicizia. L’ex fiamma di Matte Salvini ha definito Raimondo un insegnante serio, responsabile e rispettoso. La 38enne non ha però escluso nulla: in futuro sarà amore tra la Isoardi e Todaro?

Francesca Tocca vicina all’ex marito Raimondo Todaro

In questi giorni tutt’altro che facili Raimondo Todaro ha avuto accanto un’alleata preziosa: l’ex moglie Francesca Tocca. È stata la ballerina professionista di Amici ad avvertire per prima i medici dopo aver notato qualcosa di strano nell’ex marito. Francesca è stata tutto il tempo in ospedale, vicino a Todaro, senza lasciarlo solo neppure per un minuto. Dopo la rottura dello scorso anno i due hanno mantenuto un buon legame per il bene della figlia di sette anni Jasmine.