Todaro torna a Ballando, boom: annuncio di Milly e spiegazione

Raimondo Todaro torna ‘casa’, cioè a Ballando con le Stelle. Anzi, a Sognando… Ballando con le Stelle. A dirigere le operazioni, naturalmente, ci sarà Milly Carlucci che ha quindi riaccolto il ballerino e coreografo catanese dopo l’esperienza di quest’ultimo ad Amici di Maria De Filippi. Il nuovo show aprirà i battenti venerdì 9 maggio, su Rai Uno, Conclave permettendo (laddove dovesse essere eletto domani il nuovo Papa, in prime time ci sarà uno speciale sul Pontefice condotto da Bruno Vespa).

Previste nel complesso quattro puntate. La giuria è la medesima di Ballando con le Stelle. C’è però una new entry nel cast. Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto daranno i voti e, come da tradizione, si scontreranno con i tribuni Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Rossella Erra. A questi ultimi tre si unirà la new entry Matteo Addino. Presente anche il giornalista Alberto Matano a bordo pista.

Inoltre, grande attesa per il ritorno di Raimondo Todaro. Tra i maestri che hanno fatto la storia del programma arruolate anche Samanta Togni e Natalia Titova. Milly Carlucci, ai microfoni di SuperGuidatv, a proposito di Todaro ha spiegato quanto segue:

“Sì è vero che torna, se farà il maestro in autunno? Credo che si sia evoluto rispetto all’idea di fare il maestro di Ballando con le Stelle prendendo sotto le sue ali un vip. La sua carriera oggi è più come insegnante, coreografo anche perché gli anni passano ed è giusto che una persona aspiri a cose diverse. Il fatto che torni qui su questa pista ci emoziona tutti e ci rende felici perché fa parte della nostra storia“.

Insomma, Todaro sarà a Sognando… Ballando, ma difficilmente a Ballando vero e proprio. Secondo la Carlucci ha altri obbiettivi ora da rincorrere. La conduttrice di Sulmona ha anche confermato che nella seconda puntata ci sarà la super ospitata di Francesco Totti. Attesi in pista anche Emanuele Filiberto e Massimiliano Rosolino.

Alla terza puntata i ‘sopravvissuti’ alle eliminazioni, ossia 8 coppie, danzeranno sulle note di una hit del Festival di Sanremo. In studio live si esibiranno gli artisti Francesco Gabbani, Noemi, The Kolors, Francesca Michielin, Settembre, Sal Da Vinci e Rocco Hunt. Alla quarta puntata, quando le coppie rimaste saranno sette, sarà organizzata la vera prova di Ballando con le Stelle.

I maestri faranno danzare i vip e alcuni personaggi che hanno contribuito a fare grande la storia di Ballando con le stelle, tra cui Gabriel Garko, Federica Nargi, Massimiliano Ossini, Bianca Guaccero, Wanda Nara e Federica Pellegrini.