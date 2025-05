Rossella Erra su Wanda Nara: “Forse non sempre sincera”. Milly Carlucci si dissocia

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 Caterina Balivo si è collegata con Milly Carlucci in occasione dell’inizio dello spin off di Ballando Con Le Stelle, Sognando Ballando Con Le Stelle. La conduttrice ha svelato in anteprima quali saranno le coppie che vedremo in pista a partire da venerdì e quali ex protagonisti della trasmissione faranno il loro ritorno. Tra questi ci sarà anche Wanda Nara, vincitrice dell’edizione del 2023 dello show. La tribuna del popolo Rossella Erra, presente in studio, si è abbandonata ad una frecciatina nei confronti di quest’ultima che ha portato all’intervento immediato di Milly.

La frecciata di Rossella Erra a Wanda Nara

Come di consueto questo pomeriggio è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata de La Volta Buona. Lo studio si è collegato in diretta con Milly Carlucci, la quale ha svelato in anteprima le coppie di Sognando Ballando Con Le Stelle, lo spin off di Ballando Con Le Stelle che inizierà questo venerdì. La conduttrice ha parlato in generale dello show, facendo qualche anticipazione in merito a quello che gli spettatori dovranno aspettarsi. In particolare ha svelato i nomi di alcuni ospiti, tra cui quello di Francesco Totti, e degli ex volti del programma che saranno presenti anche nello spin off.

Tra questi ha citato nello specifico Gabriel Garko, Federica Pellegrini, il Principe Emanuele Filiberto e Wanda Nara. Al momento dell’annuncio Caterina Balivo ha tuttavia notato un’espressione particolare sul viso di Rossella Erra, presente lì in studio. A quel punto le ha domandato chi tra i componenti del cast non le piacesse. La risposta della tribuna del popolo non ha tardato ad arrivare. Sebbene abbia specificato come le piacciano tutti, ha rivelato di avere alcune cose da chiedere ad una di loro, ovvero Wanda Nara. Nello specifico Erra ha affermato che l’argentina forse non è stata sempre sincera mentre era a Ballando.

Il riferimento della tribuna del popolo era precisamente alla sua situazione sentimentale con Mauro Icardi. Sia Caterina Balivo che Milly Carlucci hanno preso le difese di Nara. La prima ha fatto notare come sia il marito che i figli fossero stati presenti nel programma. Milly, invece, ha sottolineato come la vita si evolve e le cose possano cambiare.