Ballando Con Le Stelle spin off: spoilerata la giuria, chi confermato

Ballando Con Le Stelle tornerà questa primavera con uno spin off. In molti si stanno chiedendo quale sarà la giuria, se cambierà o se sarà confermata quella storica del programma. Nelle ultime ore Ivan Zazzaroni, giurato dello show, ha involontariamente spoilerato se tornerà insieme agli altri giudici oppure no. Scopriamo che cosa ha detto.

E’ stata recentemente annunciata una nuova versione del dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, Ballando Con Le Stelle. Lo spin off dovrebbe andare in onda questa primavera, precisamente dal 9 al 30 maggio, sempre in prima serata su Rai 1. Cambierà tuttavia il giorno, non più il sabato sera bensì il venerdì. Anche la formula del programma subirà qualche variazione, secondo quanto riportato dal portale TvBlog. Protagonisti dello show saranno difatti alcuni ballerini professionisti che affiancheranno i maestri storici del programma. Il vincitore si unirà poi al cast ufficiale della prossima edizione.

La giuria: lo spoiler di Ivan Zazzaroni

I fan di Ballando Con Le Stelle si stanno chiedendo anche se ci saranno dei cambiamenti nella giuria. Stando a quanto scritto su TvBlog, sarebbero state confermate sicuramente Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Nelle ultime ore, tuttavia, Ivan Zazzaroni, altro giudice storico del programma, ha involontariamente fatto uno spoiler sul tavolo dei giurati. Il giornalista sportivo è stato recentemente ospite da Luisella Costamagna a Tango su Rai 2 e ha parlato proprio dello spin off del programma di ballo condotto da Milly Carlucci.

Nello specifico Zazzaroni ha risposto in merito alla giuria:

Ti immagini Milly che cambia?

Stando alle sue parole, quindi, non dovrebbero esserci cambiamenti. Dovremmo di conseguenza rivedere sia lui che Carolyn Smith, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Quest’ultimo non è stato presente nell’ultima puntata della scorsa edizione ed in seguito ad alcuni avvenimenti si è a lungo discusso sulla sua futura partecipazione al programma. Secondo quanto riferito da Ivan Zazzaroni, tuttavia, dovrebbe essere stato confermato in giuria anche lui.

Il giornalista sportivo ha difatti affermato in merito allo stilista:

Penso che ci sia anche Guillermo.

Per il momento, comunque, ancora non ci sono stati annunci ufficiali. Non resta quindi che aspettare la conferma da parte degli autori di Ballando Con Le Stelle.