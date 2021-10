Todaro, ritorno di fiamma con Francesca Tocca: silenzio rotto a Verissimo

Raimondo Todaro a ruota libera. Il danzatore si è raccontato ai microfoni di Verissimo, consegnando le sue confessioni a Silvia Toffanin. Tanta carne messa sul fuoco nel corso della chiacchierata: la famiglia di origine, la nuova avventura televisiva ad Amici di Maria De Filippi dopo anni trascorsi nella scuderia di Ballando con le Stelle e il legame riallacciato con Francesca Tocca, madre di sua figlia Jasmine (8 anni).

Si parte da Amici, talent show che lo vede protagonista nel ruolo di professore di danza assieme ad Alessandra Celentano e Veronica Peparini. “Ad Amici mi trovo benissimo, mi hanno accolto in modo caloroso“, ha spiegato Raimondo, aggiungendo che Maria De Filippi già la conosceva e che già con lei c’era un forte legame di stima, sia dal punto di vista professionale, sia umano.

“Alessandra Celentano? Mi stuzzica, nutro per lei profondo rispetto – ha raccontato Todaro in riferimento alla ‘rivale’ -. Ogni tanto vediamo io nero e lei bianco, ma fa parte del mestiere e del gioco. La cosa finisce lì, davvero. Ora ti faccio uno spoiler: lei, nel dietro le quinte, mi chiede delle cose di latino”. “La frase ‘la danza è solo una’? In realtà lei pensa che ci sia solo la danza classica”, ha chiosato sorridendo.

Spazio poi alle scelte che fino ad ora ha fatto nel programma di Canale Cinque: per quel che concerne la scelta degli allievi, Todaro ha rimarcato che va “a sensazione” e che la cosa che più gli preme insegnare ai giovani ballerini, ancor prima che le tecniche di danza, è il rispetto verso il prossimo, il lavoro e le regole.

Capitolo famiglia di origine: Raimondo ha tessuto le lodi di suo padre e sua madre. Quest’ultima l’ha descritta come una persona ferrea, molto determinata e amorevole. Parole al miele anche per il papà che non è “mai stato una figura ingombrante”. Bellissimo pure il rapporto che ha con il fratello Salvatore, il “più pazzo della famiglia”.

Alla fine Silvia Toffanin ha toccato il ‘tasto’ Francesca Tocca: da giorni si mormora che Raimondo e l’ex moglie abbiano ricucito, dando vita a un inaspettato ritorno di fiamma. Inoltre, è trapelata un’indiscrezione nelle scorse ore: durante l’ultima registrazione di Amici (riguardante la messa in onda della puntata di domenica 24 ottobre 2021), i due danzatori, stuzzicati dagli ospiti Pio e Amedeo, si sarebbero baciati, confermando in modo plastico il ritorno in love. Cosa c’è di vero?

“Bella domanda, vediamo domani cosa succede. Da che mondo è mondo decide sempre la donna, quindi lo stai chiedendo alla persona sbagliata”, la risposta data da Raimondo alla Toffanin. Altrimenti detto: ‘Guardate la puntata di domenica 24 ottobre e tutto sarà svelato’. Il ritorno di fiamma è praticamente ufficiale.