Todaro e Francesca Tocca, arriva il bacio: lo zampino di Pio e Amedeo

By

Se ne parla ormai da diversi giorni, adesso sembrano non esserci più dubbi: il ballerino catanese Raimondo Todaro e l’insegnante di Amici Francesca Tocca sono tornati insieme. I due si erano detti addio l’anno scorso, dopo sei anni di matrimonio e una figlia, Jasmine, nata nel 2013. A testimonianza del ritorno di fiamma, come riferisce Blasting News, arriva un bacio che i due si sono scambiati nel corso della registrazione della puntata di Amici che andrà in onda nel pomeriggio di domenica prossima, il 24 ottobre. A chiedere conferma della riappacificazione sono stati i comici pugliesi Pio e Amedeo, ospiti del talent. I due ballerini hanno risposto baciandosi e togliendo ogni dubbio.

La storia tra Todaro e la Tocca è nata grazie alla comune passione per la danza: i due hanno pure gareggiato insieme e vinto il Campionato Italiano di Danza Latino-Americana nel 2006. Poi, nel 2020, durante una particolare stagione di Amici segnata dalle restrizioni dovute alla pandemia, la loro relazione è giunta al termine. Molti hanno ipotizzato che la causa della fine del loro rapporto sia stato un flirt della Tocca con il ballerino 24enne Valentin Alexandru Dumitru. La storia tra Valentin e Francesca è durata qualche mese.

Ma dopo un po’ di tempo è stato lo stesso Todaro a dichiarare che in realtà tra lui e la Tocca era già tutto finito da prima. Semplicemente, i due hanno deciso di allontanarsi.

Todaro approdato ad Amici per riconquistare Francesca?

Alcune voci affermano che Todaro sia passato da Ballando con le Stelle, a cui partecipava dal 2005, ad Amici proprio per cercare di riavvicinarsi all’ex moglie 32enne, possibilmente con l’aiuto di Maria de Filippi. In effetti, si è trattata di una vera e propria rivoluzione: Todaro può è stato un veterano del programma di Milly Carlucci. Per questo, il passaggio inaspettato da Rai1 a Canale5, al programma dove da anni lavora Francesca Tocca, è stato a lungo chiacchierato.

Resta da vedere il siparietto messo in piedi da Pio e Amedeo nella prossima puntata di Amici, in una ventunesima edizione che appare già scoppiettante e piena di colpi di scena.