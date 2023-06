Todaro ed Emanuel Lo “hanno litigato: scaz*o, c’entra la Cuccarini”

La 22esima edizione di Amici è finita da più di un mese, ma solo adesso sembrerebbero star venendo a galla delle verità nascoste sui protagonisti del programma. Questa volta, però, non si tratta degli allievi che hanno partecipato al talent show, bensì degli insegnanti. Quest’anno, al banco dei prof abbiamo visto sfidarsi Rudy Zerbi, Arisa e Lorella Cuccarini per quanto riguarda il canto e Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro per il ballo. Gli screzi tra la Celentano e i suoi rivali sono più che noti a tutti, ma, a quanto pare, anche i due maschi del trio sarebbero arrivati ai ferri corti nel corso dei mesi passati. Cosa è successo?

Secondo quanto riportato dal sito Dagospia, ci sarebbe stato un forte scontro tra Emanuel Lo e Raimondo Todaro durante l’anno di lavoro trascorso insieme ad Amici. Il rapporto tra i due, che dai social e dalla tv sembrava essere totalmente amichevole, si sarebbe incrinato a causa di questioni di “ego“. Nel corso del serale, infatti, i prof del talent hanno avuto modo di esibirsi e sfidarsi durante lo spazio a loro dedicato, intitolato “guanto tra i prof“. Emanuel, insieme alla sua compagna di squadra Lorella Cuccarini, ha iniziato a portare sul palco delle performance tali da prendersi completamente la scena. A tal proposito, impossibile non nominare la coreografia con bacio finale tra i due.

La coppia Emanuel Lo – Cuccarini finiva per “oscurare” le altre due squadre e le loro esibizioni. Ebbene, sembrerebbe che Raimondo non abbia preso bene questa svolta. Il ballerino, settimana dopo settimana, aveva portato sul palco diverse performance accompagnato dalla voce della sua compagna di squadra, Arisa, ma questo non bastava a distogliere l’attenzione dalle coreografie infuocate dei suoi rivali. Dunque, questo avrebbe provocato una debacle tra i due amici, che era rimasta sconosciuta per tutta la durata del Serale.

Ad ogni modo, rimane ancora un mistero la possibile presenza di Todaro nella prossima edizione di Amici. In tanti darebbero praticamente per certa la sua uscita dal programma e c’è chi si chiede se, a questo punto, potrebbe tornare da Milly Carlucci a Ballando con le stelle, programma in cui ha lavorato per svariati anni. Chissà…