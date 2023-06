Todaro e Zenzola a teatro: allarme bomba fasullo, il prof furioso

Al Teatro Metropolitan, la Todaro Dance Academy ha messo in scena uno spettacolo di ballo. Tra gli ospiti, alcuni ex concorrenti di Amici.

Al Teatro Metropolitan di Catania si è svolto, nella serata del 2 giugno, l’evento Serata da sballo, organizzato da Raimondo Todaro e dalla sua accademia, la Todaro Dance Academy. Ospiti della serata alcuni ex concorrenti della passata edizione di Amici, come il vincitore Mattia Zenzola, assieme a Benedetta Vari e Alessio Cavaliere. Non sono mancati, inoltre, ex ballerini della ventunesima edizione del talent, come Nunzio Stancampiano e Christian Stefanelli.

Lo svolgimento dell’evento: tanto ballo e non solo…

L’evento è stato documentato da numerose fanpage Instagram sui ballerini sopra citati. Tanti sono stati i numeri di ballo al centro dell’evento, complice anche il cast di assoluti professionisti chiamati da Raimondo Todaro. Tra un numero e l’altro, tuttavia, l’insegnante di Amici si è lasciato andare a qualche retroscena sulla sua esperienza nel programma di Maria De Filippi.

Tra questi, ad esempio, c’è stato il racconto dell’infortunio di Mattia, avvenuto durante la ventunesima edizione. C’è stato spazio, inoltre, per momenti in cui Raimondo Todaro ha rivolto delle domande ai suoi ballerini ospiti, permettendo la rivelazione di numerosi retroscena sulla loro partecipazione ad Amici.

Raimondo spiazza tutti: l’annuncio dell’allarme bomba in teatro

Le stories pubblicate dai profili ufficiali dei ballerini, come quelle di Christian Stefanelli e Alessio Cavaliere, non hanno rivelato grandi dettagli sull’evento, limitandosi a mostrare qualche “dietro le quinte” sulla preparazione dell’evento. Sono state le stories di Raimondo, invece, a svelare qualche dettaglio in più.

Sul suo profilo Instagram, infatti, Raimondo avrebbe pubblicato, ad evento concluso, una story polemica verso un ignoto, colpevole di aver lanciato un falso allarme bomba nel teatro. “Ci hai procurato giusto 40 minuti di ritardo, mi dispiace per quei ragazzi che non sono riusciti a fare la foto” si legge. L’immagine ritrae Raimondo mentre fa il dito medio.

L’incerto futuro di Raimondo: sarà ad Amici il prossimo anno?

Sull’accaduto non si hanno altri dettagli, ma è probabile che qualcuno tra il pubblico avesse lanciato, con l’obiettivo di impedire lo svolgimento dell’evento, un allarme bomba, poi rivelatosi falso. Il gesto non è andato giù all’insegnate di Amici che, la mattinata successiva, si è sfogato attraverso le sue Instagram stories. L’evento, al di là di questo spiacevole imprevisto, si è svolto regolarmente ed ha accolto un pubblico numeroso.

Nonostante l’evento, che l’ha visto riunirsi con alcuni ballerini del talent, non accennano a placarsi le voci sul suo futuro ad Amici, dato sempre più per incerto. Non si hanno conferme in merito ad una sua possibile presenza nella prossima edizione e ciò non aiuta a frenare le voci che, da tempo si rincorrono. Non resta che seguire la situazione, in continuo sviluppo.