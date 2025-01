Todaro e Tocca, rottura: i rapporti oggi e chi ha il dente avvelenato

Matrimonio giunto al capolinea per Raimondo Todaro e Francesca Tocca. La notizia era nell’aria da tempo, nelle scorse ore ha trovato conferma da parte dei diretti interessati che hanno pubblicato sui rispettivi profili social una nota congiunta in cui hanno fatto sapere di essere tornati single. L’ex coppia ha una figlia, Jasmine (11 anni). E oggi? In che rapporti sono rimasti i due ex coniugi? Si parta dal comunicato tramite cui hanno annunciato la rottura: già il fatto che sia stato condiviso lascia intendere che, nonostante i problemi che hanno portato le nozze a saltare, non si dovrebbe essere verificato uno strappo con profonde mancanze di rispetto. Nelle scorse ore è inoltre arrivato un gesto curioso da parte del coreografo; gesto che fa ulteriormente pensare a un addio non a pesci in faccia.

Francesca Tocca ha postato sulla sua bacheca Instagram un nuovo post nelle scorse ore, vale a dire una foto a un evento. Todaro, un po’ a sorpresa, ci ha piazzato un bel like. Punto primo: i due continuano a seguirsi. Punto secondo: il ballerino distribuisce gesti di apprezzamento per l’ex moglie, nonostante sia finita come ormai tutti sanno. Certo c’è da dire che Tocca ha fatto sparire dalla sua bacheca tutte le foto con l’ex marito e di recente gli ha pure levato il “segui”, per poi rimetterlo a distanza di poche ore. Una dinamica che spinge a credere che, se qualcuno tra i due ha il dente un po’ avvelenato, quel qualcuno è la danzatrice.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro: il comunicato sulla rottura

“Consapevoli di aver dato tutti noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme, certi del bene e del rispetto che sempre avremo l’uno per l’altra e dell’unione che per sempre avrà la nostra famiglia, abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso di vita singolarmente”. Così il coreografo e la ballerina nell’annunciare la conclusione del matrimonio. Come si diceva, nota congiunta e piuttosto asciutta.

Restano da capire i motivi profondi che hanno portato il rapporto a spegnersi su un binario morto. Per il momento nessuno dei due ex ha voluto fornire spiegazioni approfondite e dettagli relativi alle cause del crac sentimentale. Naturalmente ora, per entrambi, la priorità è remare nella stessa direzione per il bene della figlia Jasmine.