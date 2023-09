Todaro e Tocca: la foto scaccia crisi che ha infiammato il web

Nelle ultime settimane si è fatto un gran vociare circa la coppia formata da Francesca Tocca e Raimondo Todaro. Come in molti ricorderanno, quest’estate i due ballerini sono stati pizzicati mentre erano intenti a litigare in un ristorante e a quel punto si è subito iniziato a parlare di crisi e di rottura. A smentire queste voci però è stato lo stesso Raimondo Todaro che, durante l’intervista di domenica scorsa a Verissimo, ha parlato del suo rapporto con la moglie confermando di essere più uniti che mai.

Oggi, a poche ore da quell’intervista, è arrivata un’ulteriore conferma da parte della ballerina: Francesca Tocca ha infatti postato qualche ora fa una foto sul suo profilo Instagram che la ritrae a letto insieme al marito Raimondo Todaro. Una mossa molto abile e che non è passata certo inosservata, capace di allontanare definitivamente le voci di una presunta crisi tra i due mettendo un punto ai rumors e confermando le parole spese dal marito durante l’intervista nel salotto di Silvia Toffanin.

Francesca Tocca e la foto senza veli con il marito

Come anticipato, l’immagine che ha letteralmente infiammato il web ritrae la ballerina e il marito nel letto. Quest’ultimo, senza veli, è parzialmente coperto dal lenzuolo mentre lei, in lingerie, scatta la foto coprendosi il volto con lo smartphone e riflettendosi sullo specchio davanti a lei. Una vera e propria foto nello stile “after sex” in bianco e nero capace di smentire categoricamente le voci di una crisi tra i due e accendere ogni tipo di fantasia. Inutile dire come lo scatto bollente sia stato in grado di riscuotere molto successo tra i fans: in molti infatti hanno fatto i complimenti a Francesca per la sua bellezza e altrettanti hanno anche evidenziato il fascino di Raimondo.

“Ciao scemo” accompagnato da un cuore rosso è la didascalia semplice ma efficace che la Tocca ha scelto a corredo dell’immagine. I due sono legati sentimentalmente da più di 15 anni e hanno una figlia di nome Jasmine, di 10 anni. Si sono sposati nel lontano 2014 e, dopo una forte crisi che li aveva tenuti lontani l’uno dall’altra per diverso tempo, sono tornati insieme nel 2021.

Nonostante nel corso di questa estate si siano rincorsi numerosi rumors circa una loro separazione e rottura definitiva, come anticipato Raimondo Todaro ospite domenica corsa a Verissimo (qui per i dettagli), aveva smentito confermando il grande sentimento che lega lui e la moglie nonostante le difficoltà: “Il nostro è un amore ballerino. Ci siamo presi una pausa ma ci conosciamo da piccoli, tutta una vita insieme. Ora va tutto bene. Ci amiamo tanto, come tutte le coppie ci sono alti e bassi ma ci vogliamo bene”.

Todaro ha poi anche fatto chiarezza sulla lite avuta con sua moglie quest’estate e in merito ha affermato: “La crisi di cui si è parlato quest’estate? È successo che io e lei abbiamo avuto una discussione mentre eravamo in ristorante. Francesca è molto impulsiva, si è alzata per schiarirsi le idee. Poi il giorno dopo si è parlato di lite. Ma a tutte le coppie capita. Se sono geloso di lei? Non mi ha mai dato modo. Se capita lo sono, da siciliano quale sono e poi conoscete il mio carattere. Sono geloso…”.

Insomma, sembra proprio che sia tutto chiarito: niente crisi in vista per la coppia di ballerini più amata della televisione.