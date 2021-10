Todaro e Tocca, intervista di coppia: tutti i retroscena sulla reunion

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati ufficialmente insieme. L’insegnante di danza e la storica ballerina di Amici sono finalmente riusciti a mettere una pietra sopra al passato, ricucendo il loro matrimonio. I due, che i telespettatori di Amici hanno visto baciarsi durante la puntata di domenica scorsa, hanno deciso di raccontare insieme maggiori dettagli sul loro amore ritrovato.

La coppia si è svelata ai microfoni di Chi proprio a partire da quello che è successo davanti alle telecamere del programma di Maria de Filippi. I due sono stati infatti stuzzicati dal duo comico Pio e Amedeo, i loro “cupido”. Raimondo ha spiegato di non sapere cosa lo aspettasse e su cosa avrebbero scherzato i due pugliesi. Il loro bacio è quindi stato un tenerissimo momento spontaneo.

La Tocca ha aggiunto di aver capito di voler tornare insieme al marito alla fine della scorsa estate. La 31enne ha dichiarato di essere stata dapprima un po’ titubante, soprattutto a causa di ciò che era stato scritto e detto sulla loro relazione. Poi però, ha detto, “mi sono sentita tranquilla e ho sentito che la mia volontà era quella di stare vicino a Raimondo“.

In realtà, come hanno specificato, Raimondo e Francesca non si sono mai detti addio in modo definitivo e non si sono lasciati in malo modo. Semplicemente, ad un certo punto, hanno capito che qualcosa non andava bene e si sono presi un periodo di pausa, come capita a molte coppie.

Todaro: “Francesca è stata sempre con me”

La fine del matrimonio tra i due ballerini catanesi aveva sconvolto i fan. I due, sposati dal 2014, hanno una figlia, Jasmine, di appena 8 anni. Proprio per il bene della piccola, che non ha mai creduto che i genitori potessero davvero separarsi, i due hanno rivelato di essersi visti sempre, praticamente ogni giorno: “Magari pranzavamo insieme, magari restavamo abbracciati per 25 minuti, magari ci facevamo coraggio.”

Nonostante in quel momento fossero separati, Francesca è stata accanto al marito in un periodo difficile per lui. Raimondo l’anno scorso è stato operato di urgenza ed è stato ricoverato per ben sette giorni. La Tocca non ha lasciato solo Raimondo nemmeno un secondo: “Ha lasciato la clinica quando l’ho lasciata io”, ha spiegato il ballerino 34enne.

La coppia si è ricongiunta nonostante durante il periodo di separazione Francesca abbia avuto un flirt con il ballerino Valentin Alexandu Dumitru. Quest’ultimo, qualche giorno fa, ha pubblicato una storia Instagram in cui ha commentato con astio il bacio tra l’ex e Raimondo, definendolo “prodotto mediatico“. Nonostante questo attacco Raimondo e Francesca sembrano sereni: “Ora che Raimondo è qui le mie paure sono sparite”, ha detto lei.