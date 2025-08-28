Todaro e Tocca insieme? Gossip esplode: “Dopo quello che hanno combinato…”

Cosa sta succedendo tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca? Circa otto mesi fa, i due ballerini hanno annunciato la rottura definitiva, con la fine del loro matrimonio. Hanno continuato comunque a stare al centro delle notizie di gossip e, intanto, sembrava che entrambi avessero ormai preso una strada diversa, mantenendo un rapporto sereno per il bene della figlia Jasmine. Proprio in queste ore, però, si parla di un presunto riavvicinamento tra loro, con tanto di indiscrezioni alquanto pesanti.

Non solo, nei giorni scorsi, i fan hanno notato una mossa social abbastanza strana di Todaro e Tocca. Entrambi avrebbero pubblicato una Storia su Instagram che li ritraeva nello stesso ristorante in Sicilia, per poi cancellarla. Questi presunti gesti hanno così alimentato i gossip. La ballerina di latino americano, nei mesi scorsi, si era raccontata a Verissimo, dove aveva spiegato in modo chiaro che ormai la love story era giunta al termine in modo definitivo. Ma poi cos’è accaduto?

Francesca non ha mai smentito o confermato la sua presunta relazione con Baby Gang, di cui si parla ormai da diversi mesi. Ed ecco che, in queste ore, Alessandro Rosica condivide una segnalazione che lascia pensare e che sicuramente farà parlare. L’esperto di gossip ha condiviso una foto che ritrae i due ballerini insieme in spiaggia. “Dopo tutto quello che hanno combinato, eccoli insieme. E non solo per la figlia”, inizia così la segnalazione e non finisce qui.

Rosica va avanti spiegando di aver ricevuto alcune indiscrezioni legate a questo presunto riavvicinamento tra Todaro e Tocca. Nel dettaglio, dei ragazzi che si trovavano con loro in questi giorni al mare avrebbero parlato di abbracci e baci continui sulla spiaggia tra i due genitori. Questo almeno “fino a ieri sera”. Pare che fino a due settimane fa, Francesca avesse una relazione prima con Davide Greco, noto parrucchiere dei vip, e poi con Baby Gang.

Invece, Todaro avrebbe di recente avuto delle relazioni con delle ballerine. Ovviamente, va precisato, queste sono solo indiscrezioni, per il momento. I due non hanno mai confermato o smentito di avere avuto altre love story dopo la fine del loro matrimonio. Inoltre, al momento, non si può sapere se effettivamente ci sia stato questo riavvicinamento oppure no. Rosica si dice comunque certo del fatto che i due siano stati beccati in teneri atteggiamenti in queste ore al mare. Non resta che attendere per scoprire se i due ballerini decideranno di smentire o confermare tali voci oppure preferiranno restare nel silenzio, mantenendo la privacy sulla loro attuale vita sentimentale.