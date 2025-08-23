Todaro e Francesca Tocca, ‘giallo d’amore’ e ritorno di fiamma: retroscena

Francesca Tocca e Raimondo Todaro alimentano il gossip. I due ex coniugi hanno pranzato assieme ad alcuni amici e alla figlia Jasmine dopo essersi rilassati alle Nereidi, lido in provincia di Siracusa. Entrambi, nelle rispettive storie Instagram, hanno condiviso il medesimo scatto di un pasto consumato in un ristorante in riva al mare. Naturalmente chi ha notato l’immagine si è chiesto se ci sia in corso un ritorno di fiamma tra i due danzatori che, però, poi, si sono resi protagonisti di un gesto alquanto strambo che ha innescato una ‘giallo sentimentale’.

La fotografia del pranzo con la figlia e un paio di amici è stata rimossa sia da Todaro, sia dall’ex moglie. Non è chiaro il motivo della cancellazione dello scatto. Forse i diretti interessati si sono accorti di aver attirato su di loro i riflettori mediatici? Forse lo hanno fatto per creare un po’ di hype? Chissà… Quel che è invece certo è che a oggi hanno un bel rapporto. Resta però da capire che natura abbia attualmente il loro legame. Sono due ex che vanno d’amore e d’accordo e remano nella stessa direzione per il bene della figlia oppure sono tornati a essere una coppia?

Anche lo scorso luglio, Tocca e Todaro erano apparsi assieme, con la figlia. Il gossip anche allora sussurrò di un possibile ritorno in love. C’è però anche da considerare che la danzatrice, fino a qualche settimana fa, stava frequentando Davide Greco, il ‘parrucchiere dei vip’. I due sono stati paparazzati in atteggiamenti inequivocabili. Non si sa se la relazione sia ancora in piedi oppure no. La cronaca rosa, sempre in tempi non sospetti, ha anche braccato il coreografo catanese. Alcune persone hanno sostenuto di aver adocchiato l’ex prof di Amici in dolce compagnia di una ragazza. Tale voce non è però stata confermata e, a sostegno, non ha avuto alcuna prova concreta.

I fan dell’ex coppia sperano che ci sia in corso una ricucitura matrimoniale. Sarebbe la seconda. Già anni fa Todaro e Tocca si lasciarono e vissero da separati per alcuni mesi. Poi la reunion. La storia potrebbe ripetersi.