Todaro e Tocca, C’è posta per te: le rivelazioni sulla crisi, Giovanni criticato

A C’è posta per te, Giovanni e Luisa si sono promessi amore eterno. La coppia di 19enni aspetta un bebè. Il ragazzo ha invitato in studio la compagna per esprimere innanzi a tutti i suoi dolci sentimenti e soprattutto per confezionare una proposta di matrimonio in mondovisione, in grande stile. A dargli sostegno Raimondo Todaro e Francesca Tocca, rispettivamente professore e danzatrice professionista di Amici di Maria De Filippi.

Appena Luisa ha messo piede in studio, Giovanni l’ha riempita di complimenti, inondandola con una serie di frasi da ‘Baci Perugina’ sdolcinate a più non posso. Non tutto è però filato liscio: il giovane ha evidenti problemi con l’italiano e infatti ha inanellato una serie di scivoloni che hanno provocato un’ondata di critiche sui social, con i telespettatori scatenati (ma su questo punto ci torneremo dopo).

La ragazza, emozionata, ha ringraziato il compagno. Dopodiché ecco l’entrata in scena di Todaro e Francesca, beniamini di Luisa che ha la passione per la danza. La coppia ha parlato della crisi che ha vissuto nei mesi scorsi, ricordando ai due piccioncini che un legame, anche il più solido, è inevitabile che incappi anche in momenti no, dai quali bisogna sapere riemergere.

“Siete un esempio per tanti giovani innamorati, scegliere di avere un bimbo alla vostra età è una decisione coraggiosa”, ha esordito la Tocca che ha aggiunto: “Oggi si tende ad aspettare il momento giusto, ma a forza di aspettare quel momento non arriva mai. Questa storia mi ricorda la mia. Anch’io ero giovane quando sono rimasta incinta di Jasmine. Io e Raimondo non avevamo una casa, ma oggi posso dire che nostra figlia è la cosa migliore fatta nella nostra vita”.

“Spero che questo amore duri per sempre”, le parole del prof di Amici che ha anche ricordato la forte crisi vissuta con la compagna nei mesi scorsi. I due si sono addirittura lasciati prima di ricongiungersi: “Per fare durare l’amore per sempre ricordate che ci saranno anche momenti difficili. Noi ad esempio abbiamo avuto momenti bui, lunghi, a un certo punto abbiamo deciso persino di allontanarci. A posteriori è stata la scelta giusta per farci capire quanto avessimo bisogno l’uno dell’altra. Non è stato piacevole ma poi siamo tornati più forti di prima”.

I due ragazzi hanno ascoltato attentamente i consigli. Dopodiché Giovanni ha sfoderato l’anello: “Mi vuoi sposare?”. Commozione in studio. Luisa ha naturalmente accettato, facendo aprire la busta e gettandosi al collo del fidanzato, da ora promesso sposo. Infine spazio ai doni: Luisa potrà scegliere l’abito nuziale che vorrà, visto che sarà offerto dalla trasmissione di Canale Cinque; inoltre Todaro ha consegnato un assegno alla coppia per dargli una mano economicamente.

C’è posta per te, critiche per Giovanni

Giovanni, nel corso dell’ospitata, ha avuto una serie di svarioni pesanti per quel che concerne l’italiano. In effetti ha pure confidato di non aver mai amato la scuola e lo studio. Viene infatti da dire: ‘E questi sono i risultati’. I telespettatori di C’è posta per te, dopo una serie di scivoloni – ad esempio “Io prima che conoscevo te, ero un ragazzino che piaceva giocare con gli amici” – si sono scatenati sui social. Su Twitter in tanti si sono sbizzarriti. Ecco alcuni commenti a caldo: