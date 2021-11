Francesca Tocca e Todaro, niente secondo figlio “al momento”: parla lei

Secondo figlio per Francesca Tocca e Raimondo Todaro? No, la verità è un’altra. I due ballerini si sono ritrovati da poco e magari più in là penseranno ad allargare la famiglia, ma quel momento non è ancora arrivato. La Tocca ha deciso di fare chiarezza su Instagram dopo che alcune dichiarazioni di Raimondo hanno fatto il giro del Web e dei social. E forse sono state trasformate da alcuni e condite. Si tratta di un’intervista dei giorni scorsi in cui il professore di Amici di Maria De Filippi ha rivelato che la figlia Jasmine desidera da tempo un fratellino o una sorellina. Arriverà? Magari a tempo debito, non al momento.

Nelle dichiarazioni dell’intervista Todaro ha dichiarato, o avrebbe dichiarato a questo punto, che lui e Francesca stanno pensando seriamente al secondo figlio. Prima però dovranno sistemare alcune cose anche perché il periodo del Covid non è stato facile, dal punto di vista economico. Nonostante ciò desiderano un altro figlio. Questo è quanto riportato sulle pagine della rivista Di Più, ma oggi Francesca Tocca ha smentito tutto su Instagram. Raimondo ha subito condiviso il messaggio sul suo profilo. La ballerina ha scritto un messaggio tra le sue stories scrivendo di aver letto molti articoli in cui si parla della sua vita privata e addirittura di una sua gravidanza, ma non c’è nulla di vero. Queste le sue parole:

“Ho letto articoli su articoli con dichiarazioni mai espresse riguardo la nostra vita privata, non sono in dolce attesa e al momento non lo stiamo cercando”

Fin qui le sue parole corrispondono in realtà a quanto detto da Todaro, ovvero che non è ancora il momento di un secondo figlio. Ma un domani chi potrà saperlo. Forse la coppia ha letto articoli che non hanno riprodotto fedelmente l’intervista oppure ci hanno ricamato su parlando già di Francesca Tocca incinta del secondo figlio. Ma lei non è dolce attesa ora e forse passerà un po’ di tempo ancora prima di rivederla col pancione. Sono considerazioni e scelte che spettano solo alla coppia, che al momento è anche impegnata a ritrovarsi dopo essersi persi per un po’ di tempo. Nel messaggio Francesca ha spiegato perché ha deciso di smentire oggi: