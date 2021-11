Raimondo Todaro e moglie: frecciatina a Valentin e secondo figlio in arrivo

By

È un periodo magico per Raimondo Todaro: da qualche mese è un nuovo Professore di Amici di Maria De Filippi e dalla scorsa estate è tornato tra le braccia della moglie Francesca Tocca. Un ritorno di fiamma avvenuto a due anni di distanza dalla rottura improvvisa, che tanto ha fatto chiacchierare. Dopo la separazione, infatti, la Tocca si è legata a Valentin Dumitru, ex allievo del talent show di Canale 5.

Una relazione che è durata solo una manciata di mesi e che è finita in maniera burrascosa, tanto che il ballerino rumeno non ha esitato a lanciare una frecciatina alla coppia una volta appreso della riconciliazione. Ora è Raimondo Todaro a mandare, seppur implicitamente, una stoccata a Valentin. Al settimanale Di Più il ballerino siciliano ha raccontato alcuni retroscena del legame con la moglie, riducendo a poco e niente il rapporto con Dumitru.

Raimondo Todaro contro l’ex di Francesca Tocca

Queste le chiare affermazioni di Raimondo Todaro:

“Abbiamo avuto altre storie, abbiamo trent’anni, è assolutamente normale. Ma nulla di tutto ciò che abbiamo vissuto è stato importante a tal punto da cancellare un amore così grande come il nostro”

Il messaggio è chiaro: a detta dell’ex star di Ballando con le Stelle la liaison tra Francesca Tocca e Valentin Dumitru è stato un fuoco di paglia, niente di serio e importante. Di certo non un amore profondo come quello che lega Raimondo alla moglie.

Raimondo Todaro di nuovo felice con la moglie

Oggi Todaro e la Tocca sono tornati a vivere sotto lo stesso tetto, più felici che mai. Hanno ritrovato la loro intesa e la loro sintonia, per la felicità della figlia Jasmine, che oggi ha 8 anni. La piccola ha sempre sperato in un ricongiungimento dei genitori.

E questo ritorno di fiamma potrebbe presto portare ad allargare la famiglia. Raimondo Todaro ha infatti svelato che sta valutando con Francesca Tocca la decisione di avere un secondo figlio:

“Jasmine desidera da sempre un fratellino o una sorellina. Ci stiamo pensando seriamente. Non subito, dobbiamo sistemare alcune cose. Il periodo della pandemia non è stato facile in termini economici. Ma io e Francesca desideriamo un altro figlio”

Insomma, non resta che attendere l’arrivo della cicogna…

I primi passi verso il ritorno di fiamma

Raimondo Todaro ha confidato di non aver mai smesso di amare Francesca Tocca nonostante la rottura. I due sono sempre rimasti in contatto grazie alla piccola Jasmine. Decisivo è stato però l’intervento di appendicite al quale si è sottoposto Todaro lo scorso anno. La moglie non l’ha lasciato solo neppure un momento e a poco a poco i due sono riusciti a ritrovare la propria complicità.