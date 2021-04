Todaro e Isoardi, è finita dopo Ballando: “Perché non ha funzionato”

L’edizione 2020 di Ballando con le Stelle verrà ricordata, tra le tante cose, per l’intesa speciale che si è creata tra Raimondo Todaro e Elisa Isoardi, rispettivamente maestro e allieva. I due hanno fatto sognare tutti con il loro feeling che sembrava pronto a sfociare in una vera e propria storia d’amore. Ma dopo la fine del programma Rai ognuno ha preso la sua strada e oggi Todaro e Isoardi sono più lontani che mai.

In un’intervista concessa al settimanale Vero Raimondo Todaro ha ammesso che non è stato facile mantenere un legame con Elisa Isoardi:

“Le ho fatto un in bocca al lupo quando è partita per l’Isola dei Famosi, l’ho anche seguita. Ci siamo sentiti per gli auguri di Natale e per il suo compleanno (27 dicembre, ndr), ma la situazione legata al Covid non ha aiutato”

Al contrario Raimondo Todaro ha mantenuto ottimi rapporti con altri ex concorrenti di Ballando con le Stelle. Ancora oggi sente con una certa regolarità: Giusy Versace, Elisa Di Francisca, Mauro Coruzzi, Giovanni Ciacci, Nunzia De Girolamo.

Con Elisa Isoardi, però, quel feeling speciale nato davanti alle telecamere del varietà di Rai Uno non è proprio decollato. Più volte si è parlato di una storia d’amore dietro le quinte ma Raimondo Todaro ed Elisa sono sempre stati solo e soltanto amici.

Da qualche tempo il ballerino 34enne è single: nel 2019 è finito il lungo matrimonio con la ballerina di Amici Francesca Tocca. I due hanno mantenuto ottimi rapporti per il bene della figlia Jasmine, che oggi ha sette anni. Raimondo ha comprato una casa vicina a quella che condivideva con l’ex moglie pur di stare accanto alla bambina.

Raimondo Todaro ha ribadito di pensare solo ed esclusivamente alla sua primogenita e per questo, ad oggi, non è interessato a cercare nuove relazioni o flirt. Qualche tempo fa si è parlato di una love story con Sara Arfaoui, la Professoressa de L’Eredità ma il ballerino e coreografo ha prontamente smentito.

Todaro ha chiarito però che in una donna cerca la dolcezza, l’onestà e l’autoironia. Si è detto non compatibile con chi si prende troppo sul serio. Ma ad oggi la vita da single procede alla grande e il bel siciliano non è a tutti i costi alla ricerca di un nuovo amore.