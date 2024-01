Todaro e Emanuel Lo: “Liti? In che rapporti siamo fuori dalla Amici”

Curiosità e retroscena su Amici di Maria De Filippi, sul loro rapporto a telecamere spente e sulle loro compagne di vita: Emanuel Lo, fidanzato con la cantante Giorgia, e Raimondo Todaro, partner della ballerina Francesca Tocca, si sono raccontati tramite un’intervista doppia al magazine Tv Sorrisi e Canzoni. I due prof della popolare scuola di canto e danza di Canale cinque si sono trovati spesso, durante le puntate, a battibeccare. Questione di visioni differenti sui metodi di lavoro e sulla valutazione degli allievi. E a telecamere spente come va? C’è maretta anche all’esterno degli studi televisivi oppure una volta che la lucina rossa si spegne tutti felici e contenti?

“Raimondo è una brava persona e sta diventando un amico. Nel lavoro abbiamo un po’ di contrasti, ma al difuori ci troviamo su altre cose. Ci accomuna la semplicità”. Così Emanuel Lo. Dunque gli scontri che si vedono nel programma terminano lì, senza avere strascichi privati. Tale scenario è stato confermato anche da Todaro: “Non ci conoscevamo prima di Amici ed è stato una bella scoperta. Emanuel è una persona alla mano. Al di fuori del programma abbiamo un ottimo rapporto, magari sul lavoro ci scontriamo, ma è perché lo sento vicino: se non tengo a qualcuno evito perfino di discuterci”.

Il rapporto con Giorgia e Francesca Tocca a livello lavorativo

Sia Emanuel sia Raimondo, durante la loro carriera, si sono ritrovati non di rado a lavorare fianco a fianco alle loro compagne. Lo ha preso parte a diversi tour di Giorgia mentre Todaro tuttora collabora con la Tocca (la danzatrice fa parte del corpo docente di Amici). E si sa che non è sempre facile fare andare d’accordo amore e professione. Così Lo sul tema:

“Con Giorgia ci siamo conosciuti quando ballavo e coreografavo per lei, poi ci siamo innamorati. Il bello è che ancora oggi riusciamo a tenere separati amore e impegni professionali: quando lavoriamo insieme ci trattiamo da colleghi, ci viene spontaneo”.

Todaro affronta il rapporto professionale con la fidanzata in modo differente e non così distaccato come il collega. Il che ha dei pro e dei contro: quando tutto in amore va bene, si lavora che è una meraviglia, quando invece ci sono degli scricchiolii sentimentali le cose si fanno un poco più complicate:

“Da ragazzi anche Francesca e io non volevamo mescolare le cose. Per i primi tre anni siamo stati solo partner di danza. Ma è stato inevitabile innamorarsi. La fregatura quando unisci le due cose è che se si rompe una cosa si rompe anche l’altra. Se però riesci a lavorare con l’amore della tua vita è la cosa migliore in assoluto.

Todaro e Emanuel Lo: il metodo di insegnamento ad Amici

Tornando ad Amici, Emanuel ha spiegato di provare nostalgia per i suoi ex allievi, ma che è già stato conquistato da quelli arrivati quest’anno nel talent. Anche Todaro si è detto soddisfatto dei suoi alunni, affermando che tutti stanno andando oltre le sue iniziali aspettative.

Lo ha poi sostenuto che la responsabilità principale di un insegnante è comprendere il più possibile le esigenze di un allievo verso cui non deve mai mancare il rispetto. “Un bravo insegnante è quello in grado di capire la persona, l’insegnante non bravo è quello egoriferito che tratta tutti allo stesso modo”, ha aggiunto il coreografo.

Gli ha fatto eco il collega Todaro che ha detto che i prof si ritrovano ad approcciarsi ai giovani talenti in un momento della vita dei ragazzi particolare. Compito di un docente, sempre a detta di Raimondo, è “imporsi, ma saper ascoltare”. L’ex volto di Ballando con le Stelle ha aggiunto che prova sempre a creare un legame con i ragazzi che va oltre la danza. “Credo fermamente a ciò”, ha concluso.