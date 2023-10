Amici, Emanuel Lo fa ‘nero’ Todaro e non ha tutti i torti: ecco perché

Nella puntata di domenica 15 ottobre di Amici 23 c’è stata una piccola discussione tra Raimondo Todaro ed Emanuel Lo. Ad innescarla è stata la decisione dell’ex maestro di Ballando con le Stelle di mandare in sfida la ballerina Chiara Porchianello, nonché allieva di Lo, che non ha approvato la decisione del collega.

Amici 23, discussione Todaro-Lo: perché Emanuel ha ragione

Raimondo Todaro ha deciso di mandare in sfida Chiara, perché convinto che la ballerina non possa migliorare nella scuola di Amici. L’insegnante ha espresso i suoi dubbi sui margini di miglioramento della giovane concorrente, motivando il suo parere: “Non credo che tu possa crescere più di tanto nonostante l’impegno e lo studio. La tua danza non mi racconta chi sei e sul palco mi sembri artefatta e costruita“.

Emanuel Lo, insegnante di Chiara, ha voluto ascoltare il ragionamento del collega prima di intervenire. Lo ha sostenuto come la scelta di Raimondo Todaro di mandare in sfida la ballerina sia stata una mancanza di rispetto: “Ho fatto entrare Chiara nonostante i miei dubbi, volevo del tempo per capirla e lavorarci. Tu me la metti in sfida, mi sembra una mancanza di rispetto nei nostri confronti. L’ho vista due volte esibirsi“. Todaro non è rimasto indifferente e ha replicato alle parole del collega, ricordandogli come le puntate andate in onda sono quattro e che quindi Emanuel ha avuto quattro occasioni per vedere la ballerina al centro dello studio.

“Se vuoi capire capisci, dici che è artefatta, finta. Questa ragazza non è così, il punto chiave di Chiara è l’emotività e le emozioni. Poi non prendere a cura i miei, pensa ai tuoi che di problemi ne hai” ha continuato Emanuel. “Il problema o è Nicholas o Gaia, qual é il problema?” gli ha quindi chiesto Todaro. “Sei tu” ha concluso il primo. Emanuel ha avuto non poche ragioni per scagliarsi contro il collega: Raimondo, infatti, ha utilizzato un modus operandi piuttosto controverso e non è la prima volta che viene criticato per dei ragionamenti che altri, fuorché lui, non sembrerebbero comprendere del tutto.

Fatto sta che, alla fine, Chiara ha vinto la sfida e ha avuto modo di dire la sua sulle parole che Todaro le ha rivolto: “Io me la sono presa all’inizio. Poi ho capito che nella vita esistono tanti giudizi, persone, e non posso piacere a tutti. So che ho tanto da lavorare, però quello che c’è scritto nella lettera non lo condivido, non lo riconosco“. La giovane, dopo l’esibizione, ha anche aggiunto di essere soddisfatta dei passi in avanti fatti.

Amici 23: nascono le prime coppie

Negli ultimi giorni, Amici 23 ha fatto parlare di sé anche per le prime coppie che stanno nascendo all’interno del talent condotto da Maria De Filippi. Dopo Mew e Metthew, infatti, c’è stato un avvicinamento tra Holy Francisco e Sarah Toscano (lui cantante, lei ballerina). Come Mew, però, anche Holy risultava fidanzato prima di entrare nel programma ma, stando a recenti dichiarazioni dell’ex di lui, la loro relazione si sarebbe conclusa prima che il cantante potesse intraprendere quella con la ballerina.