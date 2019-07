Tiziano Ferro in versione Simpson nella foto di nozze: il dettaglio che spiazza

Tiziano Ferro e il marito Victor diventano due Simpson nella foto del matrimonio

Tiziano Ferro, come ormai ben sappiamo, ha sposato il suo compagno americano Victor Allen. I due, dopo una prima cerimonia negli USA, hanno festeggiato il loro matrimonio anche qui in Italia in una villa sul litorale romano di Sabaudia. Il cantante aveva presentato l’uomo della sua vita a fan e followers con un bellissimo scatto di Vanity Fair dove, sorridenti e felicissimi, facevano sfoggio delle fedi al dito. Quella stessa foto è diventata adesso un disegno dove Tiziano e suo marito vengono ritratti in versione Simpson. Il cantante ha pubblicato la vignetta che ha fatto subito il boom di like, ma un dettaglio ha colpito il web. Nel disegno, infatti, Victor e Tiziano oltre ad apparire gialli e con la classica conformazione dei personaggi della celebre sitcom animata The Simpson, hanno solo quattro dita anziché cinque. Particolare che ha fatto sorridere i divertire i fan della coppia.

Matrimonio Tiziano Ferro: il cantante in versione Simpson su Instagram

Lo scatto di Tiziano Ferro e Victor Allen sposi in versione Simpson è stato condiviso dal cantante su Instagram nella giornata di oggi, mercoledì 31 luglio. Il disegno, realizzato da Giuseppe Lombardi di FattiDisegnare, è una rivisitazione della prima foto di nozze condivisa dal cantante con i suoi seguaci. I due protagonisti appaiono gialli e con sole quattro dita, ma sempre con le fedi. Dietro di loro, invece del tramonto sul mare dell’immagine originale, c’è la famiglia Simpson al completo e un classico vialetto americano.

Tiziano Ferro e Victor come i Simpson e con solo quattro dita: i commenti

Il post Tiziano Ferro e Victor con le sembianze dei mitici Simpson in due ore ha guadagnato quasi 50mila “mi piace” e sembra essere piaciuto tantissimo ai followers, che si sono sbizzarriti nei commenti. Infatti le mani con sole quattro dita non sono passate per nulla inosservate. “Hai quattro dita, amore? Siete bellissimi”, scrive divertita un’utente, mentre un’altra fan afferma: “Con quattro dita siete incantevoli“. Tiziano Ferro, che recentemente ha raccontato il primo incontro con Victor, è apparso entusiasta del disegno. Infatti nel post lo ha definito “Fantastico”.