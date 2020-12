Tiziano Ferro, lo scoop sui One Direction: “Avevo scritto una canzone”

Una notizia mai trapelata e che oggi ha fatto parecchio scalpore sui social è quella che vede come protagonisti Tiziano Ferro e il gruppo degli One Direction. Durante una chiacchierata in video con la youtuber Sofia Viscardi, all’interno del suo Canale di Venti, il cantautore di Latina ha raccontato un aneddoto inedito.

Anni fa, nel 2013, aveva scritto una canzone per la boy band ma poi, per questioni lavorative, non venne mai registrata. In quegli anni il gruppo composto da Harry, Louis, Liam, Zayn e Niall era nelle vette di tutte le classifiche musicali mondiali.

A Tiziano Ferro venne quindi proposto di scrivere un pezzo in italiano per i cinque ragazzi che erano ben disposti a cantare in lingua. Il cantautore e produttore era impegnato in quei giorni anche nella realizzazione di un disco di un’altra cantante italiana, Amore Puro di Alessandra Amoroso. Ma non ci pensò due volte.

Storia della mia vita: la canzone che Tiziano Ferro scrisse per gli 1D

Subito dopo aver ascoltato il pezzo, che dopo poco tempo sarebbe diventata una grande hit internazionale con il nome di Story of my life, si mise a scrivere un testo in italiano da cantare sopra quelle note.

Ma, come abbiamo detto, nel 2013 gli 1D erano la band del momento: Super impegnati a registrare il nuovo disco che sarebbe uscito di lì a poco e poi nella tournée canora in giro per il mondo. Quindi, nonostante il cantautore si fosse reso subito disponibile e avesse scritto in pochissimo tempo il nuovo testo, la collaborazione non andò a buon fine.

Nel racconto Tiziano ammette di esserci rimasto un po’ male, ma vista la grande risonanza della band gli venne riferito che non avevano proprio il tempo materiale per incontrarlo e registrare insieme il brano.

Un sogno che avrebbe significato una inedita collaborazione internazionale tra Tiziano Ferro e la band britannica. Le milioni di fan italiane degli One Direction, dopo aver appreso la notizia tramite la pagina del canale di Sofia Viscardi, sono apparse particolarmente dispiaciute.

Avrebbero potuto sentire i loro idoli cantare una canzone in italiano, scritta da uno dei più apprezzati artisti del nostro Paese. Questo purtroppo, come racconta Tiziano Ferro, non accadrà, ma il cantante ha deliziato gli utenti con una versione inedita di Story of my life, proprio durante l’incontro con la youtuber.

Su Twitter la notizia è diventata immediatamente virale tanto da far entrare in trend topic il nome del cantante di Latina. Tantissimi i fan che hanno ricondiviso il video e che sono rimasti colpiti dalle dichiarazioni di Ferro.