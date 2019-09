Tiziano Ferro non ci sta e perde la pazienza. Lo sfogo: “Basta!”

Tiziano Ferro, figlio in arrivo con Victor? Il cantante sbotta: tutta la verità

Tiziano Ferro non ci sta e alza la voce. Atteggiamento insolito per un carattere pacato e misurato come il suo. Ma, come dice il detto, quando ci vuole, ci vuole! A far perdere la pazienza al cantante è stata l’ultima voce circolata sul suo conto. Una voce diffusa in primis dal settimanale Novella 2000 che raccontava che lui e il compagno Victor Allen avrebbero avuto un figlio a breve. Già ieri Tiziano aveva smentito con un commento in tempo reale lo spiffero. Oggi, per ribadire il concetto e raccontare come stanno realmente le cose, ha postato una Stories Instagram dai toni decisi e netti.

“Notizia falsa: nessun bimbo in arrivo. E bastaaaaa! Quando e se sarà lo dirò io nei miei canali ufficiali”

“Notizia falsa: nessun bimbo in arrivo. E bastaaaaa!!! Quando e se sarà lo dirò io nei miei canali ufficiali”. Questa la Stories con cui Tiziano Ferro mette una pietra sopra al gossip che lo avrebbe voluto presto genitore assieme al compagno Victor. “Non stiamo per diventare papà”, scriveva già ieri il cantante. Evidentemente, vedendo che il pettegolezzo non si è placato ha scelto di intervenire anche stamane. Nessun figlio, per il momento. L’unica creatura che abbraccerà prestissimo sarà il suo ultimo lavoro discografico visto che recentemente ha presentato Accetto miracoli, un pezzo scritto assieme a una cantante famosa di Amici di Maria De Filippi.

Tiziano Ferro e il desiderio di diventare papà: ogni cosa a suo tempo

Tiziano Ferro non ha mai nascosto il desiderio di diventare padre. Ciò detto non è questo il momento più opportuno per tale scelta. Ricordiamo che il cantante, circa due mesi fa, ha coronato il sogno di sposarsi con Victor Allen, l’imprenditore con cui ha intrecciato una passionale storia d’amore. Un figlio potrebbe anche arrivare, ma non ora. E nel caso sarà così, Stay tuned! Ma non appresso alle riviste di cronaca rosa, bensì appresso ai canali ufficiali di Ferro.