Tiziano Ferro: “Devo operarmi”. Il commento della Pausini colpisce

Tiziano Ferro, su Instagram, ha dato uno spiazzante annuncio. Attraverso un video che racchiude alcuni suoi momenti sul palcoscenico, il cantante ha spiegato di doversi sottoporre ad un intervento a causa di un nodulo ad una corda vocale. Il recupero, come spiegato da lui stesso, sarà lungo.

Il video su Instagram e la spiegazione

Sul suo profilo, Tiziano Ferro ha riportato una lunga descrizione in cui spiega nel dettaglio cosa è successo:

“Ora posso dirvi la verità. Poco prima di iniziare il tour mi è stato diagnosticato un nodulo a una corda vocale. Che – per intenderci – è come per un calciatore dover affrontare il campionato con un tendine lesionato. Dovrò subire un intervento, ci sarà tanto da recuperare…ma non importa. L’unica cosa che ho bisogno di dire – e che ci tengo voi sappiate – è che io su quel palco ci sarei morto piuttosto che mollare e non dare il massimo in ogni singola città. E lo ammetto, spesso ho avuto il terrore che la mia voce crollasse di colpo durante un concerto. I dottori dicevano che sarebbe potuto accadere, mi invitavano a star fermo e operarmi subito. Loro però non sapevano una cosa che io invece avevo già ben chiara in testa. Ovvero che ogni sera, su quel palco, avrei ricevuto la cura più potente al mondo. Perché c’eravate voi. Quindi grazie. Vi voglio bene.“

Sotto il post, diversi commenti di supporto da parte di alcuni colleghi. Blanco, Mietta e Laura Pausini sono solo alcuni dei cantanti che hanno augurato il meglio a Tiziano Ferro. Spicca il commento di quest’ultima per l’affetto mostrato: “Pochi possono capire a fondo cosa significhi aver fatto questa scelta TZN. Emotivamente oltre che fisicamente. Sei grande. E come tantissimi, anche io, ti ringrazio per questa scelta e ti voglio bene“. Non sono mancati, ovviamente, commenti da parte dei fan che hanno augurato al cantante una pronta guarigione.

Il TZN Tour 2023: 15 tappe con ospiti d’eccezione

Da giugno a luglio, Tiziano Ferro ha intrapreso il TZN Tour 2023, tournée composta da 15 date che ha segnato il ritorno negli stadi a distanza di sei anni. Il tour era inizialmente previsto per il 2020, poi rimandato al 2023 a causa della pandemia. Partito ufficialmente il 7 giugno a Lignano Sabbiadoro, nelle varie tappe Tiziano Ferro ha duettato con alcuni dei cantanti più importanti del panorama nazionale. Tra questi: Carmen Consoli, Max Pezzali, Giuliano Sangiorgi, Tananai, Jovanotti, Massimo Ranieri e Laura Pausini.

Conclusasi il 16 luglio a Cagliari, si è trattata dell’ottava tournée musicale di Tiziano Ferro, a supporto di Accetto miracoli e Il mondo è nostro, rispettivamente settimo e ottavo album in studio del cantante. Il 12 luglio, inoltre, è stato pubblicato lo storico singolo di Paola & Chiara Vamos a bailar che ha visto la partecipazione dello stesso Tiziano Ferro assieme a Gabry Ponte. La canzone era già stata pubblicata assieme alla riedizione digitale di Per sempre, raccolta discografica del duo pop.

Il discorso durante il tour di Tiziano Ferro sull’omofobia

Proprio durante il tour, Tiziano Ferro aveva tenuto un discorso sui temi dell’omofobia e della discriminazione, utilizzando parole che avevano fatto emozionare, ma anche riflettere, il pubblico. Oltre ad aver raccontato un aneddoto accaduto un paio di anni prima, il cantante aveva fatto un collegamento con il Pride di Milano, al quale non aveva potuto partecipare proprio per via del tour.

Ora che il TZN Tour 2023 è giunto a conclusione, per Tiziano è arrivato il momento di operarsi e recuperare. Il cantante, nel dare la notizia, ha ricevuto un caloroso supporto da colleghi e fan, che sperano di poterlo riabbracciare e vederlo esibirsi sul palco quanto prima.