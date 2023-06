Tiziano Ferro all’Olimpico: “Mi ha urlato fr*cio, volevo sbranarlo”

Tiziano Ferro è attualmente impegnato con le date del suo tour negli stadi e ieri sera, domenica 25 giugno, è stata la seconda volta di Roma. Il cantante ha infatti tenuto il suo concerto nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma, per la seconda volta dopo l’esibizione di sabato 24 giugno, e durante la sua performance canora, tra i tanti brani con i quali ha fatto cantare i fan, ha voluto dedicare qualche minuto per pronunciare un discorso molto personale e intimo sul tema dell’omofobia e della discriminazione. Parole che hanno fatto emozionare e riflettere molto tutto il pubblico presente.

Le parole di Tiziano Ferro

“Voglio leggervi una cosa che non riguarda esclusivamente la discriminazione sentimentale, riguarda tantissimi gradi di discriminazione con i quali dobbiamo combattere ogni giorno”. Ha cominciato così Tiziano Ferro il suo discorso sul tema dell’omosessualità e della discriminazione. Il cantante ha poi tenuto anche a fare un collegamento con il Pride di Milano, al quale non è riuscito a partecipare per via del tour, affermando però di voler essere presente a quello di Latina. Ferro, felicemente sposato con Victor Allen con cui ha adottato due figli, ha poi continuato raccontando una sua esperienza personale: “Un paio di anni fa un ragazzo su passando da destra mi gridò “Brutto fr*cio!” Schizzando via come il perfetto codardo che era. Hanno tutti in comune un elemento la vigliaccheria. Perché io, paradossalmente, sarei anche in grado di rispettare gli omofobi se avessero almeno quel minimo di dignità, di fermarsi, guardarmi negli occhi e attendere le conseguenze dei loro insulti”, ha poi aggiunto.

Per concludere Tiziano Ferro si è lasciato andare a un messaggio di libertà: “Prendetevi la vostra vita, ragazzi, qualunque esso sia, diventate ciò che volete e non so ciò che gli altri vogliono”.

