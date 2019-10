Tiziana Rivale sulla battuta di Panariello: “Non l’ha fatto apposta”

Tiziana Rivale difende Giorgio Panariello a Storie Italiane

Una battuta che ha fatto decisamente discutere quella fatta da Giorgio Panariello a Tale e Quale Show, subito dopo l’esibizione di Tiziana Rivale, che interpretava Anastacia. Il suo commento è stato criticato duramente sui social, tanto che l’attore è stato poi costretto a condividendo un video su Facebook per chiedere scusa. Oggi a Storie Italiane, Eleonora Daniele riapre il discorso con la Rivale. In particolare, la conduttrice manda in onda il momento in cui Panariello fa questa tanto discussa battuta e il filmato in cui chiede scusa. La gaffe è avvenuta durante la puntata trasmessa venerdì 18 ottobre di Tale e Quale Show, dove il comico svolge il ruolo di giudice. Proprio quando ha commentato l’esibizione della Rivale, ha fatto una battuta sul seno di Anastacia. Il web ha duramente attaccato l’attore sui social, in quanto la nota cantante americana ha subito un intervento proprio in quella zona del corpo, a causa di un cancro. A questo punto, Panariello ha dovuto chiedere scusa per la gaffe e oggi la Rivale prende prontamente le sue difese.

Tiziana Rivale prende le difese di Giorgio Panariello: “Non l’ha fatto apposta”

“È stata una battuta infelice, ma lui non l’ha fatto apposta. Giustamente ha chiesto scusa, sono parole che avrebbe potuto evitare, ma non l’ha fatto apposta”, dichiara oggi Tiziana Rivale a Storie Italiane, difendendo così Panariello. Sembra, appunto, che l’attore non si sia reso conto immediatamente della gaffe, arrivando poi a chiedere scusa. Intanto, la Rivale confessa di essere stata vittima di una triste vicenda. Scendendo nel dettaglio, la cantante svela che un delinquente è riuscito a clonare la sua identità, prendendo nome e data di nascita. Sarebbe così stato creato un documento falso, con cui questa persona si sarebbe recato in banca per rubare il suo denaro.

Tiziana Rivale, triste vicenda: hanno rubato i suoi dati e clonato la sua identità

Fortunatamente il delinquente in questione non è riuscito a portare a termine il suo piano. Visto che la Rivale è una persona conosciuta, questa persona non ha raggiunto, per fortuna, il suo obbiettivo. “Può succedere che vengano prese di mira persone comuni e quello è un problema”, dichiara infine la cantante su questo episodio triste di cui è stata protagonista.