Titanic attori oggi: scandalo per Leonardo DiCaprio, nuovo film per Kate Winslet

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet oggi: la nuova vita degli attori di Titanic

Sono trascorsi ben venti anni dall’uscita di Titanic al cinema. Il film di James Cameron è passato alla storia del cinema mondiale e consacrato i suoi protagonisti, gli attori Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Che, a un ventennio di distanza, sono ancora sulla cresta dell’onda e tra i divi di Hollywood più amati e stimati. Entrambi hanno vinto un Premio Oscar: Leo per The Revenant, Kate per The Reader. Inoltre, DiCaprio e la Winslet hanno mantenuto un ottimo rapporto d’amicizia, tanto che ancora oggi si incontrano e si scambiano tenere confidenze. Ma non mancano gli scandali, come l’ultimo che ha travolto l’interprete di origini italiane.

Leonardo DiCaprio coinvolto in uno scandalo di corruzione

Nelle scorse settimane Leonardo DiCaprio è stato chiamato dalle autorità americane a testimoniare su un caso che parte dall’Oriente. Più precisamente dalla Malesia dove un ricco uomo d’affari, Jho Low, avrebbe sottratto miliardi da un fondo di investimento del governo malese, per poi lanciarsi in una corsa sfrenata agli acquisti di ogni tipo. L’uomo ha finanziato un film di DiCaprio – The wolf of Wall Street – e regalato all’attore il Premio Oscar vinto da Marlon Brando negli anni Cinquanta e un quadro di Picasso. Regali che Leonardo ha già restituito dopo aver dato la sua versione dei fatti in tribunale, ovvero che è del tutto estraneo alla vicenda. Per fortuna DiCaprio può consolarsi con l’amore: da qualche mese ha una nuova fidanzata, la modella Camilla Morrone di appena 21 anni.

Kate Winslet torna al cinema nei panni di una donna lesbica

Più tranquilla la vita di Kate Winslet, sposata dal 2012 con l’ereditiere Ned Rockronll. Si tratta del terzo marito per l’attrice, che in passato ha amato i registi Jim Threapleton e Sam Mendes. La Rose del Titanic ha tre figli: Mia, Bear e Joe. E si prepara ad un nuovo intenso ruolo: quello di una donna lesbica nel nuovo film Ammonite, dove reciterà per la prima volta accanto a Saoirse Ronan. In più Kate è stata già confermata nel cast di Avatar 2, che uscirà a dicembre 2020. Per la Winslet è stato entusiasmante tornare a lavorare con James Cameron, già regista di Titanic.