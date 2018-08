Leonardo Di Caprio preso dalla fidanzata più piccola di ventidue anni

Leonardo Di Caprio e la fidanzata Camila Morrone insieme in Corsica: innamorati nonostante la differenza di età

Lo scorso dicembre, Leonardo Di Caprio, uno degli attori più amati dal pubblico di tutto il mondo, ha conquistato il cuore di Camila Morrone, sua nuova fidanzata. Tra loro fa parlare la grande differenza di età. Lui, infatti, ha quarantatré anni mentre lei solo ventuno. Ben ventidue anni di differenza, dunque, che però non sembrano compromettere la complicità e la passione tra la coppia. Leonardo Di Caprio e la giovane modella e attrice sono stati beccati dal settimanale Gente in vacanza insieme in Corsica. I due fanno tappa nelle spiagge più belle con uno yacht e si godono romantiche passeggiate sulla sabbia e baci in acqua mentre fanno il bagno.

Leonardo Di Caprio in vacanza con la giovane fidanzata cerca di nascondersi dai paparazzi

L’attore Leonardo Di Caprio non ama mostrarsi alle macchine fotografiche dei paparazzi e, a bordo dello yacht, in vacanza con la fidanzata Camila Morrone, cerca di nascondersi attraverso grandi occhiali da sole, un cappellino con visiera, il cappuccio della felpa in testa e la mano sul viso. Questo però non basta e la stella di Hollywood viene riconosciuta. Non sembra fare lo stesso, invece, la sua giovane ragazza, modella e attrice, Camila Morrone sempre al fianco del suo fidanzato Leonardo Di Caprio.

Leonardo Di Caprio: ecco come è nata la storia d’amore con Camila Morrone

Camola Morrone e Leo Di Caprio sono una coppia a tutti gli effetti. I due sono amici da tantissimi anni. Di Caprio, infatti, andava a casa della giovane anche quando lei era solo una bambina e crescendo, il popolare attore di Hollywood si è innamorato della ragazza che oggi è diventata una modella oltre che attrice recitando in diversi film famosi.