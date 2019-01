Tina Kunakey incinta di Vincent Cassel: la modella conferma

Tina Kunakey annuncia la gravidanza su Instagram: lei e Vincent Cassel avranno un bambino

Era già da qualche tempo che correvano voci su una presunta gravidanza di Tina Kunakey, la modella 21enne che ad agosto ha sposato l’attore Vincent Cassel. Ma la conferma è arrivata poche ore fa proprio dalla futura mamma, che ha pubblicato uno scatto che non lascia dubbi. La coppia aspetta il suo primo figlio! La modella di origini italiane e togolese ha dato l’annuncio via social confermando i rumor che circolavano già da qualche settimana. Nella foto la moglie di Vincent Cassel appare nuda in una spiaggia deserta, con il pancino ben in vista e un sombrero che le copre il petto. “Buon anno, che sia il migliore di sempre!”, ha scritto la Kunakey nella didascalia, “E se non lo sapevate, ora lo sapete…”, ha aggiunto subito dopo. Nella stessa spiaggia, Cassel ha girato un breve filmato che ha pubblicato sul suo profilo e al quale ha accompagnato la didascalia “La vita è magica“. L’attore, al settimo cielo, bacia il pancione della modella, e la felicità che provano è davvero tangibile!

Dopo 4 mesi dal matrimonio con l’affascinante attore Vincent Cassel, avvenuto il 24 agosto nel sud della Francia, la modella era stata recentemente fotografata con un pancino sospetto. Era stato il Daily Mail a rivelarlo, con uno scatto che la ritraeva di profilo, avvolta in un maglioncino aderente che faceva intravedere la sua dolce attesa. Ma anche il recente red carpet dell’11 dicembre a Parigi vedeva Tina in un abito firmato Prada che evidenziava un girovita più abbondante del solito. Alla fine, però, è stata la modella a dare l’annuncio ufficiale con una foto che la ritrae felicissima mentre mostra il pancione su una spiaggia bianca di Bahia, in Brasile.

Tina Kunakeyè incinta: Vincent Cassel diventa papà per la terza votla

Insieme da due anni, ad agosto la coppia formata dal divo francese Vincent Cassel e dalla modella 21enne Tina Kunakey è convolata a nozze. Fin da subito, sono state molte le persone che li hanno criticati per la loro differenza d’età. Ma i neo sposi hanno sempre vissuto a pieno la loro relazione, difendendo l’autenticità del loro amore. “Non puoi scegliere di chi innamorarti. Non sapevo quanti anni avesse quando l’ho incontrata. Ma ho pensato: beh, è andata così“, aveva rivelato l’attore. E adesso, che la coppia è in attesa del loro primo figlio, la felicità è davvero alle stelle!