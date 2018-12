Vincent Cassel e Tina Kunakey: primo figlio in arrivo per la coppia

Tina Kunakey incinta: terzo figlio per Vincent Cassel

È ufficiale: la coppia formata dall’affascinante attore Vincent Cassel e dalla modella Tina Kunakey è in attesa del suo primo figlio! Dopo quattro mesi di matrimonio, avvenuto lo scorso 24 agosto a Bidart dopo due anni di relazione, la famiglia Cassel allargherà la famiglia. La certezza arriva da uno scatto in cui la protagonista è proprio lei, la neo sposa Tina, fotografata a Orly con un pancino in bella vista. Per l’attore francese si tratterebbe del suo terzo figlio, dopo le figlie Lèonie e Deva, nate dal precedente matrimonio con Monica Bellucci da cui si è separato nel 2013. Fino ad oggi, i rumors su una sua presunta gravidanza sui mostravano insistenti. Infatti, soprattutto negli ultimi tempi, la modella era solita indossare enormi piumini e maglioni larghi che sembravano nascondere un dolce segreto. Ma lo scatto, realizzato pochi giorni prima delle festività natalizie, confermano il lieto evento!

Vincent Cassel e Tina Kunakey presto genitori: la foto che conferma la dolce attesa

La foto che conferma il lieto evento vede la giovanissima Tina indossare una sportiva camicia scozzese a quadri sopra un maglioncino nero aderente, che mostra le dolci rotondità. In procinto di andare a pranzo, la modella è stata raggiunta dal neo sposo Vincent Cassel, fotografato all’aeroporto di Orly appena tornato dal Brasile. Outfit sportivo anche per l’attore francese, in camicia, cappotto e scarpe da ginnastica, con un sorriso smagliante pronto a riabbracciare sua moglie. Quel sorriso che ha sempre contraddistinto la coppia e che in questo periodo è ancora più raggiante grazie alla nuova vita in arrivo!

Vincent Cassel e il matrimonio con Tina Kunakey

È stato un matrimonio da favola, quello fra Vincent Cassel e la giovanissima Tina Kunakey, convolati a nozze dopo due anni di relazione. Il grande giorno è avvenuto il 24 agosto in un piccolo Municipio di Bidart, vicino Biarritz, con 4500 abitanti. Completo bianco con abbinata una camicia rossa per lui, abito bianco firmato Vera Wang per lei. Con una cerimonia organizzata a pochi chilometri dal mare, felici più che mai, l’attore e la modella hanno festeggiato con gli amici e i parenti più stretti. Un amore, il loro, a volte contestato per l’enorme differenza d’età, ma che i due innamorati hanno difeso fin da subito. E che a breve regalerà loro la gioia più grande: quella di diventare genitori!