Tina Cipollari: verità sulle nozze con Kikò e il suo parere su Gemma

Nella puntata di Verissimo andata in onda questo pomeriggio su Canale 5 una delle ospiti è stata Tina Cipollari, ex opinionista ed attualmente tronista a Uomini E Donne. Nel corso della sua lunga intervista con Silvia Toffanin ha ripercorso tutta la sua esperienza all’interno del noto programma condotto da Maria De Filippi, facendo un paragone tra il suo primo trono e quello attuale. Tina ha anche svelato che tipo di uomo cerca al momento e che cosa ha imparato sull’amore in questi anni, rivelando anche come si è sentita davvero il giorno del suo matrimonio con Kikò. Infine ha parlato anche di Gemma Galgani, altro volto storico di Uomini E Donne.

Gemma sulle nozze con Kikò e che uomo cerca a Uomini E Donne

Come di consueto questo pomeriggio è andata in onda su Canale 5 un’altra puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di oggi c’è stata anche Tina Cipollari, storico volto di Uomini E Donne. L’ex opinionista è tornata, a distanza di anni, sul trono e sta cercando nuovamente l’amore. La sua esperienza all’interno del programma è iniziata difatti nel 2001, dapprima come corteggiatrice e successivamente come tronista. All’epoca ha conosciuto quello che è poi diventato suo marito, Kikò Nalli. La loro storia d’amore, però, non è andata come previsto ed ora la Cipollari sta cercando un nuovo compagno di vita.

Proprio in merito al matrimonio, Tina ha rivelato di non essersi sentita davvero protagonista in quello che sarebbe dovuto essere il giorno più importante della sua vita e di non essere riuscita a goderlo al meglio in quanto ansiosa e stanca dopo i preparativi. Ha perfino rivelato di aver pensato di non presentarsi più alle nozze. Ha poi aggiunto che il suo rapporto con Kikò è migliorato dopo essersi lasciati. Adesso Cipollari sogna di risposarsi. Durante la sua chiacchierata con Silvia Toffanin ha descritto il tipo di uomo che vorrebbe accanto. Il suo partner ideale dovrebbe avere dai 60 ai 75 anni, se portati bene anche 80. Deve poi essere un uomo molto ricco, generoso e pronto a sposarsi. Cipollari ha poi rivelato cosa ha capito dell’amore in questi anni. Nello specifico ha affermato che l’amore non è per sempre ma dura solo per un periodo.

Il rapporto con Gemma Galgani

Chiaramente Toffanin non poteva non chiedere alla sua ospite di Gemma Galgani, altro volto storico di Uomini E Donne. Tina ha specificato come non si facciano concorrenza in quanto cercano due cose diverse. Ha poi aggiunto che non è vero che le ha rovinato i suoi momenti più belli ma di aver cercato solo di farle da consigliera. In merito allo scherzo del gavettone ha specificato come fosse in amicizia e che è Gemma a vederla come una nemica e non viceversa.