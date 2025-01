Tina Cipollari nuova tronista: “È vero. Soldi e sesso: ecco i requisiti”

Non è uno scherzo o almeno questo è ciò che vuole fare credere Tina Cipollari che, intervistata da Chi Magazine, ha ribadito che l’appello lanciato a Uomini e Donne di recente, quello in cui ha fatto sapere di essere pronta al Trono per trovare un nuovo marito, è una cosa seria. Altrimenti detto, la vulcanica opinionista viterbese ha davvero intenzione di rimettersi in gioco a distanza di trent’anni dal suo Trono per andare in cerca dell’anima gemella. La Cipollari ha anche spiegato quali requisiti devono avere coloro che cercheranno di conquistarla. Pare che su diversi punti abbia le idee chiarissime. Si augura che anche chi la corteggerà le abbia. Infatti ha chiosato: “Astenersi perditempo”.

“L’appello è verissimo. Da qualche tempo sono single e ora mi sono stufata di stare da sola. Spero venga qualcuno, me lo auguro”, ha dichiarato l’opinionista di UeD in merito alla sua decisione di farsi corteggiare. A 59 anni, con tre figli e con un matrimonio alle spalle (quello con Kikò Nalli), sa bene cosa vuole e cosa non vuole da un uomo. Ovviamente tutto è mutato rispetto al Trono di cui fu protagonista due decenni fa: “La scelta che ho fatto 20 anni fa non c’entra niente, oggi tutto è cambiato“.

Quindi? Quali sono i requisiti che i corteggiatori che hanno intenzione di approcciarsi a lei devono avere? Innanzitutto Tina ha chiarito che la questione dell’età conta. Non è in cerca di un giovanotto: “L’uomo ideale non esiste, cerco un uomo che mi incuriosisca, che mi piaccia. Sarà un uomo maturo, uno di trent’anni non mi interessa“. Quel che invece le interessa è la situazione economica di colui che potrebbe diventare il suo secondo marito:

“Non dico il miliardario ma è chiaro che non deve arrivare uno spiantato, uno che pensa che lo mantenga io, allora “ciaone”. Ricco, non uno che prende la pensione, non ci faccio niente, ce l’ho di mio sono benestante. Questo marito deve essere un upgrade, uno di cultura, uno che può viaggiare”.

Altri requisiti che non disdegnerebbe: “Cerco un marito, meglio vedovo o divorziato con figli ben sistemati. Non uno che mi mantenga ma non uno spiantato, ne girano centinaia anche travestiti da ricchi. Lo spiantato lo riconosco al volo”. Sempre al Magazine Chi, la Cipollari ha spiegato che, laddove dovesse riuscire a trovare l’uomo giusto, si sposerebbe con rito civile, ricordando di essersi già sposata in chiesa. Dunque “niente abito bianco” quando, eventualmente, dovesse iniziare la sua “seconda vita” matrimoniale.

Tina ha anche rivelato che nella sua vita non ha mai dato grande importanza al sesso in quanto ritiene che la cosa più importante che debba avere l’uomo che le sta accanto è il carattere. “Non ho mai dato questa grande importanza al sesso, neanche quando ero più giovane, guardo il carattere. È l’organo più bello”, ha sostenuto la vulcanica opinionista. Inoltre la Cipollari, quando le è stato chiesto se sia preoccupata di come potrebbero reagire i suoi figli nel vederla accanto a un altro uomo, ha tagliato corto ricordando che dopo la fine del suo matrimonio con Nalli ha avuto una relazione durata circa cinque anni: “Preoccupati di che?”