Tina Cipollari, polemica a Uomini e Donne: Cecchi Paone difende la Vamp

Uomini e Donne: Alessandro Cecchi Paone difende il comportamento di Tina Cipollari

Ormai non è una novità: negli ultimi anni Tina Cipollari è al centro della polemica per il suo comportamento a Uomini e Donne. A molti non va giù l’atteggiamento della Vamp nei confronti di Gemma Galgani a Trono Over. Per tanti le scenate e i litigi dell’ex tronista del Trono Classico sono un pessimo esempio per i telespettatori. Tanto che parecchi chiedono a gran voce un allontanamento di Tina dal programma. Non la pensa allo stesso modo Alessandro Cecchi Paone, che ha difeso a spada tratta l’ex moglie di Chicco Nalli. Il divulgatore scientifico ha dichiarato sul settimanale Nuovo Tv, dove da anni cura una rubrica televisiva, che Tina non fa nulla di male. E che non merita dunque di essere cacciata via dalla corte di Maria De Filippi.

“Trovo ingeneroso prendersela con Tina Cipollari. Se si mandano regolarmente a quel paese, si insultano e si scambiano parolacce i giornalisti e i politici nei talk show considerati seri, perché dovrebbero moderarsi quelli che si confronto su questioni di gelosia e tradimenti?”, ha detto Alessandro Cecchi Paone. “Con l’aria che tira, se si ritirasse la Cipollari al suo posto arriverebbe qualcun altro, probabilmente più aggressivo e sboccato. Se ripensiamo alle parolaccedi Vittorio Sgarbi e Mara Maionchi, con quale criterio è ancora possibile discriminare tra personaggi e trasmissioni più o meno educati?”, ha aggiunto il presentatore.

Tina Cipollari innamorata del nuovo fidanzato Vincenzo

Da tempo Tina Cipollari non bada più alle critiche sul suo conto. L’ex corteggiatrice porta avanti il suo lavoro a Uomini e Donne senza troppe remore. Nell’ultimo periodo, poi, è più che mai presa dalla sua nuova storia d’amore. Con Vincenzo, un ristoratore fiorentino, Tina fa sul serio e sogna di sposarsi di nuovo.