Tina Cipollari, ultimatum di Berlusconi (rumor): “Così o via da UeD”

A Mediaset si prospetta un vento di cambiamento e il motivo è da ricercarsi nelle nuove linee guida dettate da Pier Silvio Berlusconi, intenzionato a lasciar fuori dall’emittente milanese la trash tv. Oltre al vociferato veto su alcuni nomi per quanto riguarda il cast del Grande Fratello Vip 8, un altra mossa potrebbe essere in arrivo, stavolta sul fronte Uomini e Donne.

Tina Cipollari e l’ultimatum di Pier Silvio: il rumor

Come riportato da Nuovo Tv, Pier Silvio avrebbe dato un ultimatum a Tina Cipollari, opinionista del noto programma condotto da Maria De Filippi: basta trash, altrimenti a casa. L’imposizione del figlio di Silvio Berlusconi, tuttavia, pare si sia scontrata contro il muro alzato dal pubblico e, soprattutto, dalla stessa Maria De Filippi, intenzionata ad avvalersi ancora del contributo della vamp.

Come riportato da Leggo.it, le voci sul possibile addio di Tina Cipollari, erano state smentite, seppur in parte, dalla diretta interessata: “Non ho ancora ricevuto nessun avviso. Penso di esserci ancora” aveva affermato l’opinionista. L’inizio delle riprese per la nuova edizione di Uomini e Donne è datato fine agosto. I rumor, inoltre, parlano di una possibile novità nel programma a partire dalla prossima stagione televisiva: uno spazio dedicato ai cani per sensibilizzare l’opinione pubblica.

Cambiamenti a Mediaset: basta trash tv

Rimane da capire se la voce sul possibile addio di Tina Cipollari possa concretizzarsi o rimanere un semplice rumor. Come spiegato in precedenza, a Mediaset si sta lavorando per abbandonare definitivamente la trash tv, anche attraverso specifici interventi sui programmi. Negli ultimi giorni, ad esempio, era trapelato il nome della giornalista Cesara Buonamici come opinionista in solitaria della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Non resta che attendere per capire se anche Uomini e Donne sarà oggetto di cambiamenti in un futuro prossimo.

Tina Cipollari, come detto, è un’opinionista e personaggio televisivo. Ha debuttato in televisione nel 2001, proprio a Uomini e Donne, prima in qualità di corteggiatrice e, in seguito, di tronista. Successivamente è rimasta nel cast della trasmissione di Maria De Filippi nel ruolo di opinionista fino al 2004. Dopo una breve pausa dalla televisione, è tornata, nel 2008, a collaborare con la conduttrice Mediaset.