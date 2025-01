Tina Cipollari: “UeD a telecamere spente e gli sguardi di Maria…”

Tina Cipollari a ruota libera su quel che succede a Uomini e Donne a telecamere spente, sul suo rapporto con Maria De Filippi e sulla scelta di tornare sul trono per cercare di trovare un compagno. Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la vulcanica opinionista ha risposto a tutto. Inoltre è anche tornata a parlare della separazione con Chicco Nalli, l’ex marito con il quale ha avuto tre figli. Spazio anche a ciò che pensa delle recenti cacciate da UeD di Alessio Pecorelli e Michele Longobardi, pizzicati ad aver violato le regole del dating show.

Tina Cipollari, le dichiarazioni sul trono e sull’ex marito Chicco Nalli

Tina, a proposito del suo clamoroso ritorno sul trono, ha ribadito che l’uomo che sta cercando deve essere maturo e più grande di lei, tra i 63 e i 75 anni. Lo vorrebbe “paziente, perbene, generoso, curioso, amante dei viaggi. E soprattutto ricco”. Sul fronte estetico non ha particolari pretese. Ne ha invece per quel che riguarda il sale in zucca: “Lo preferisco intelligente. Me lo dimostri: questa è la cosa che conta di più”.

Capitolo separazione da Chicco Nalli. La Cipollari ha spiegato che tra loro non ci sono stati torti o mancanze di rispetto. Semplicemente, dopo molti anni assieme e tre figli, è venuta a mancare la curiosità tipica di un legame sentimentale. Da qui la scelta consensuale di rompere.

Uomini e Donne, cosa succede a telecamere spente

L’opinionista ha svelato diversi retroscena su ciò che accade a telecamere spente. “Io credo di essere sia amata, sia temuta. Mi spiego: spesso in trasmissione posso sembrare crudele nei confronti di chi sta partecipando, perché bacchetto molto. Tuttavia, anche le persone con cui ho degli scontri accesi poi vengono da me a chiarirsi a telecamere spente perché vogliono capire meglio il mio punto di vista. E così magari la volta successiva cercano di correggere il loro comportamento”.

Naturalmente non poteva mancare un commento sulla ‘nemica’ storica, Gemma Galgani. Tina, sulla dama, ha una teoria particolare. Sostiene che se l’avesse conosciuta anni fa, avrebbe cambiato qualcosa della torinese: “Sono convinta che se io e Gemma ci fossimo conosciute prima, lei avrebbe cambiato qualcosa di sé, migliorando grazie ai miei consigli. Purtroppo quando è arrivata a “Uomini e Donne” era già in là con gli anni, con un carattere formato. Peccato per lei“.

Il rapporto con Maria De Filippi

Nel corso dell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, la viterbese ha anche parlato del rapporto che ha a livello professionale con Maria De Filippi; un rapporto rodatissimo che pare funzionare a meraviglia. Dopo tanti anni nello stesso studio, le due donne si capiscono solamente guardandosi grazie alla grande confidenza acquisita: “Dopo 25 anni insieme abbiamo una grande confidenza. Lei intuisce in anticipo cosa sto per dire e a me basta uno sguardo per rendermi conto di quello che vuole. Ma è normale”.

L’opinionista ha poi espresso la sua opinione in merito alle cacciate da Uomini e Donne di Alessio Pecorelli e Michele Longobardi: “Sono molto giovani e hanno commesso delle leggerezze. Purtroppo non si sono resi conto che ci sono delle regole da seguire in modo stretto ed è necessario rispettare il lavoro della redazione. È complicato gestire la popolarità a quell’età e qualcuno finisce per commettere degli errori, anche gravi”.