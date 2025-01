UeD, nuova esterna per Tina: dove e con chi è stata avvistata

Dopo anni in prima linea a giudicare tutti i partecipanti che sono entrati nello studio di Uomini e donne, Tina Cipollari ha deciso di proporsi come tronista per il trono over. Per l’opinionista non è di certo la prima volta dall’altra parte, infatti, è stata una delle prime ad essere corteggiata ed oggi dopo tanto tempo ha deciso di mettersi in gioco.

Così dopo un lungo periodo di battute taglienti, mille colpi di scena, Tina Cipollari è tornata ad essere al centro dell’attenzione, ma questa volta in una veste tutta nuova. L’amore è di nuovo una sua priorità e chissà se riuscirà a trovare la sua anima gemella? Intanto, qualcuno l’avrebbe avvistata a girare l’esterna e sui social è apparsa la prima foto.

Dove sta girando l’esterna Tina Cipollari

Non sappiamo con chi ma a quanto pare l’opinionista di Uomini e Donne si trova in una delle zone più belle di Roma a girare la sua esterna. Lo hanno riferito alcuni fan della trasmissione sui social dopo averla avvista a Piazza della Repubblica. Non solo, la diretta interessata ha condiviso anche una foto sui social insieme ad una collaboratrice della trasmissione.

I corteggiatori di Tina Cipollari

Uno dei corteggiatori di Tina Cipollari si chiama Cosimo ed è proprio con lui che la tronista ha deciso di andare a cena. Per molti l’uomo scelto dall’opinionista andrebbe a soddisfare i gusti della diretta interessata che ha riferito di volerlo di un’età intorno ai sessant’anni, autonomo e indipendente. Ha aggiunto che lo vorrebbe vedovo e con figli, benestante senza essere troppo fissato con l’aspetto fisico. Non ci resta che attendere per scoprire cosa succederà nel trono over.

Il percorso a Uomini e donne

Era il 2001 quando per la prima volta Tina Cipollari entrava nello studio di Uomini e donne. Da quel momento non è riuscita più a farne a meno della famiglia di Maria De Filippi. Infatti, dopo un periodo da tronista, ha accettato la proposta di diventare opinionista e fino a qualche settimana fa ha portato avanti tale ruolo con determinazione e intraprendenza.

Così, insieme al suo amico e collega Gianni Sperti ha contribuito a realizzare un format televisivo che nel corso degli anni è diventato un cult per il pubblico italiano. Sarà un caso che dopo quasi ventiquattro anni Uomini e donne continua ad essere una delle trasmissioni più seguite nella fascia pomeridiana, superando tutti i competitor? C’è chi non ha dubbi: il programma di Maria De Filippi non ha concorrenza che tenga.