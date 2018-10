Tina Cipollari smentisce la multa: la verità sulle foto con la polizia

Tina Cipollari fermata dalla polizia? Lei smentisce

Abbiamo parlato in queste ore di Tina Cipollari fermata e multata dalla polizia, ma lei non ha perso tempo e ha smentito subito tutto. L’opinionista di Uomini e Donne ha detto di essere stanca che circolino bugie sul suo conto e in particolare ha attaccato il settimanale Nuovo, che ha diffuso le foto di Tina furiosa con un poliziotto. Tutta apparenza, secondo la sua spiegazione. Ha deciso di raccontare la sua verità attraverso Radiochat.it: “Non ho mai preso una multa per eccesso di velocità o per non avere rispettato uno STOP, smentisco categoricamente quello che ha scritto Nuovo e sono stufa delle bugie che questo settimanale scrive sul mio conto! Quelle foto risalgono a luglio scorso. Mi trovavo a Fregene con mio figlio Mattias e stavo discutendo con lui riguardo l’opportunità o meno di guidare le Minicar da soli con il semplice foglio rosa. Mio figlio asseriva che fosse possibile”.

La verità di Tina sulla multa della polizia

Che Tina abbia parlato con la polizia è vero e non lo ha negato, ma per un motivo diverso dalla multa che le è stata attribuita: “Non riuscendo a convincerlo, mi sono fermata ad un posto di controllo della Polizia e ho chiesto agli agenti di spiegare a mio figlio cosa recitasse il codice della strada a riguardo”. Era impossibile non notare la gestualità di Tina nelle immagini, ma anche in questo caso Tina ha spiegato: “Il mio gesticolare in modo esagitato era rivolto a Mattias che non voleva comprendere quanto gli stavamo dicendo. Tutto qui. Nessuna multa. Nessuna discussione con le forze dell’ordine che ho sempre rispettato”.

Tina stanca delle bugie sul suo conto

Sempre nel corso del suo intervento, la Vamp ha voluto precisare di essere stanca delle bugie sul suo conto. Ha invitato le riviste di gossip, Nuovo in particolare, a ignorarla piuttosto che scrivere cose non vere. Di sicuro, se ciò non dovesse succedere, Tina sarà pronta a difendersi ancora una volta se lo riterrà opportuno. Proprio come ha smentito la multa e la lite con la polizia.