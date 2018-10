Tina Cipollari fermata dalla polizia: prende una multa e va su tutte le furie

Tina Cipollari multata: l’opinionista di Uomini e Donne viene fermata dalla polizia

Tina Cipollari è un vulcano d’energia, dentro e fuori la tv. La Vamp di Uomini e Donne cerca sempre di far valere le proprie ragioni: non solo al Trono Over con l’antagonista Gemma Galgani, ma pure nella vita di tutti i giorni, davanti agli agenti della polizia. Il settimanale Nuovo ha beccato la bionda opinionista mentre discuteva animatamente con alcuni uomini in divisa. Secondo il racconto della rivista, Tina ha commesso un’infrazione ed è stata dunque fermata. La Cipollari, come mostrano gli scatti, è andata su tutte le furie e ha cercato di spiegare il proprio punto di vista.

Tina Cipollari nervosa davanti agli agenti della polizia

Le proteste di Tina Cipollari non sono servite a nulla: il giornale diretto da Riccardo Signoretti fa sapere che gli agenti della polizia sono stati irremovibili. Come mostrano le foto, uno degli uomini ha aperto il bagagliaio della volante e controllato i dati dell’opinionista del programma di Maria De Filippi. Limiti di velocità o stop rispettato: per cosa ha preso una multa Tina? Al momento non è chiaro, ma chissà che la Cipollari non racconti questa disavventura proprio a Uomini e Donne…

Tina Cipollari: amore a gonfie vele con Vincenzo

Multa a parte, questo è davvero un periodo d’oro per Tina Cipollari. Dopo il divorzio dal marito Chicco Nalli – dal quale ha avuto tre figli – la 52enne ha ritrovato l’amore accanto a Vincenzo, uno stimato ristoratore fiorentino.