Tina Cipollari si svela: Zelletta al GF, Giulia De Lellis e il rapporto con Maria

Tina Cipollari si svela in una nuova intervista su Leggo. La nota opinionista di Uomini e Donne parla della fine del suo matrimonio con Kikò Nalli, avvenuta in modo pacifico e, ovviamente, non può non dire la sua su alcuni personaggi usciti dal programma. In particolare, con molta ironia, Tina fa sapere di non aver mai instaurato dei rapporti di amicizia con tronisti e corteggiatori. La Cipollari spiega di non avere confidenza con nessuno di loro, addirittura non ricorda nemmeno nomi e cognomi dei vari partecipanti delle scorse edizioni. Una volta che finisce la puntata, Tina vive un’altra vita. Ed ecco che parla di Andrea Zelletta, che si trova attualmente al Grande Fratello Vip 5. Ebbene, la nota opinionista fa presente di aver scoperto che, in questa nuova edizione, c’è appunto un’ex tronista, ma ha fatto fatica a capire chi fosse! Non riusciva a ricordarsi di Andrea, che terminò il suo percorso in trasmissione scegliendo Natalia Paragoni. Nel corso della sua intervista, Tina parla anche di Giulia De Lellis!

Tina Cipollari si svela: “Andrea Zelletta al GF Vip? Non me lo ricordavo”, le parole su Giulia De Lellis

“Io ho fatto fatica a capire chi fosse, dicevo ‘questo lo conosco’, ma proprio non me lo ricordavo”, dichiara la Cipollari su Andrea Zelletta, il quale è protagonista del televoto di questa settimana al GF Vip. L’ex tronista, durante la scorsa puntata, ha ricevuto una graditissima sorpresa da parte della madre, ma ha fatto una gaffe proprio su Natalia! Non tutti sono riusciti ad avere lo stesso successo fuori, ma Giulia De Lellis sicuramente è il nome attualmente più conosciuto del programma. Tina ricorda quando ha conosciuto l’ex corteggiatrice: “Era piccolina ma si vedeva già che era una tosta, per forza ti rimaneva impressa”. La Cipollari racconta che la De Lellis era una persona “diretta, spontanea, se ne fregava delle critiche”, anche quelle fatte proprio da lei. A detta di Tina, Giulia aveva un obbiettivo e l’ha raggiunto. Per quanto riguarda Gemma Galgani, invece, ribadisce la sua opinione. Non riserva parole carine nei confronti della dama torinese, ma questa non è una novità.

Tina Cipollari e il rapporto con Maria De Filippi: l’opinionista è felice nel programma

La Cipollari parla, inoltre, del suo rapporto con Maria De Filippi. Tra loro c’è “stima reciproca e simpatica”. L’opinionista ci tiene a precisare di non essere una persona dura. A volte, però, la conduttrice è costretta a bloccarla se vede che esagera: “Ma non lo fa mai con cattiveria, lo fa per me“. Tina non ha alcuna intenzione di lasciare la sua postazione all’interno della trasmissione o di partecipare ai reality come Grande Fratello e Isola dei Famosi. Dunque, il pubblico di Canale 5 potrà godere della presenza di Tina a Uomini e Donne ancora per molto tempo. D’altronde, per molti telespettatori, senza di lei il programma non sarebbe lo stesso.