Tina Cipollari, scelta di Lorenzo: l’anello che non passa inosservato

Uomini e Donne, Tina Cipollari alla scelta di Lorenzo: l’anello con la mummia

Tina Cipollari colpisce ancora. La storica opinionista di Uomini e Donne ha lasciato tutti a bocca aperta, regalando ovviamente moltissime sorprese e risate. La donna ha finto di essere una cartomante e con la complicità di Lorenzo Riccardi ha messo in scena un esilarante sketch. Il giovane di Milano si è fatto leggere le carte dall’esuberante donna per scoprire in anticipo quale sarebbe stata la risposta della sua scelta. L’amica e collega di Gianni Sperti si è data da fare e alla fine ha fatto ridere davvero tutto il pubblico. I telespettatori più attenti non si sono lasciati scappare un particolarissimo anello che la Cipollari ha indossato con grande orgoglio.

Tina Cipollari ha indossato un anello davvero molto vistoso. Niente pietre e/o diamanti. L’opinionista del Trono Classico ha optato per un gioiello con la faccia della nota mummia del Trono Over. Ovviamente, neanche a dirlo, quella di Tina è stata una chiarissima frecciatina alla sua acerrima nemica Gemma Galgani. Non a caso, il viso della dama del parterre femminile è apparso anche sulle carte con cui la Cipollari ha predetto il futuro di Lorenzo Riccardi. La donna ha preso un po’ in giro la Galgani, annunciando al tronista che la donna ha cercato di farlo suo nel corso di un loro incontro in villa.

Tina Cipollari a Uomini e Donne: la mummia anche il giorno della scelta di Lorenzo

Ormai, la mummia è divenuta la mascotte ufficiale di Uomini e Donne. Tina Cipollari sembra non riuscire a dividersi dalla statua e per questo l’ha portata con sé anche nel giorno della scelta di Lorenzo. Non avendo potuto portare l’intera statua, l’opinionista ha indossato un anello con la faccia della mummia. Il pubblico non ha potuto fare a meno di notarlo nell’immediato, tanto che sui social si è scatenata un’incredibile ironia.